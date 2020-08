Carmen Lomana deja en evidencia a Enrique Ponce: "No se ha visto una cosa igual de absurda"

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce es uno de los temas del verano en la ‘socialité’ española. El idilio que viven la joven estudiante de Derecho y el torero valenciano no deja de ser comentado por propios y ajenos. Mientras viven su amor y no tienen ningún problema en mostrarlo públicamente, el romance no escapa, sin embargo, a algunas opiniones polémicas.

En este caso, hay unas palabras con mordiente dirigidas a Ponce que llegan desde su propio círculo de amistades. Y también del de su hasta ahora mujer, Paloma Cuevas. Las ha pronunciado Carmen Lomana.

Carmen Lomana deja en evidencia a Enrique Ponce

A pesar de que la colaboradora de ‘Fin de Semana’ mantiene un fuerte vínculo amistoso con Ponce, es más que conocida por decir siempre lo que piensa. Y sin ningún tipo de tapujos. Por eso, las declaraciones que Lomana ha concedido a la revista Diez Minutos sobre el noviazgo entre el diestro y Ana Soria no dejan indiferente.

“Yo no soy nadie para opinar de lo que hacen los demás, pero que yo sepa Enrique y Paloma siguen casados. Entonces, como mínimo, Enrique debería tener más discreción, y no estas muestras de afecto tan tremendas en todos los sitios, porque tiene dos hijas, una prácticamente adolescente”, ha aseverado, con dureza y quizá algo decepcionada con su amigo, Lomana. Para añadir después: “Me extraña tanto de Enrique…”.

“Tiene que vivir su amor, si quiere, como quiera, pero haciendo menos muestras de cara a la galería de la prensa”, ha vuelto a insistir Lomana. Para después realizar su juicio más crítico hacia Enrique Ponce: “Lo de la A, un torero, en la historia del toreo no se ha visto una cosa igual de absurda”.

Estas palabras vienen en relación a una storie reciente de Ponce en su cuenta de Instagram, donde quiso evidenciar el fuerte vínculo que le une a Ana Soria haciendo el símbolo del corazón con sus manos.

Está claro que Lomana prefiere la actitud de Paloma Cuevas, “una mujer maravillosa que está dando una clase de saber estar envidiable”. De hecho, no se ha mostrado muy optimista con la nueva relación de su también amigo Ponce: “Mira qué tontería, igual el año que viene ya lo han dejado. Cuando se divorcie, que hable de boda. De momento, está casado”.

Ana Soria 'abandona' a Enrique Ponce

Durante las últimas horas, ha sido noticia un distanciamiento no en lo personal, sino en lo físico, entre Ana Soria y Enrique Ponce. Tiene que ver con la profesión de este último, y más tras lo ocurrido el pasado 6 de agosto. Fue entonces, en El Puerto de Santa María, cuando Ana Soria vivió su mayor sobresalto desde que es pareja del diestro: la cogida que Ponce sufrió y que la dejó con un susto horrible dentro del cuerpo.

El torero valenciano no tuvo que lamentar males mayores: el toro simplemente le lanzó por los aires y le volteó. No obstante, su joven pareja pasó tan mal rato en la grada de la plaza que tomó una decisión rotunda y que de momento no parece tener marcha atrás: no volver a acompañar a Enrique Ponce en sus corridas.

La ausencia de Ana Soria junto a su novio quedó patente hace unos días en Francia, donde Ponce tenía un compromiso el 13 de agosto. Algunos amigos sí que acompañaron al diestro en Béziers, pero no fue el caso de su pareja.

La situación no es ajena a Ponce, ya que Paloma Cuevas también optó, en su momento, por no apoyar a su entonces marido en la plaza de toros. La angustia que sufría al seguir en directo el desempeño en el ruedo del valenciano le llevó a no acompañarle cuando tenía alguna faena de por medio.