Carmen Enríquez, sobre Diana de Gales: "Ella rompió moldes porque se volcó con la labor benéfica"

Periodista: Carmen Enríquez es una periodista almeriense y con ella vamos a repasar todo lo que ha significado Diana de Gales. Lo primero que quería preguntarte es si recuerdas exactamente dónde estabas y cómo contaste el fallecimiento de Diana de Gales.

Carmen: Estaba allí en esos días, haciendo un curso de inglés y resulta que me enteré de que había muerto Diana en un accidente por la dueña de la casa en la que yo me alojaba. Me llamó muy temprano para decirme que había fallecido en un accidente en París. Me puse en marcha a ver la tele y a escuchar la radio. En TVE no sabían que yo estaba en Inglaterra y estuve dudando si decirlo o no. Estaba en TVE y hacía Casa Real. Sabía que si yo decía que estaba allí me iba a trabajar seguro y un montón. Lo estuve pensando y una amiga me llamó.

P: ¿Y al final qué ocurrió?

C: Bueno, llamé. Llamé y les dije que estaba allí. Tuve que irme corriendo a Londres para dar las primeras crónicas en Buckingham Palace. Aquello fue un auténtico acontecimiento emocional, político fue una cosa muy particular.

P: ¿Cuál es el ambiente Carmen que se respiraba allí?

C: El ambiente era de sorpresa. El primero que reaccionó fue Blair y ya le adjudicó aquello de Princesa del Pueblo. Mucha gente lo que decía es que ella tocaba a la gente porque la Familia Real no tocaba a la gente. Y luego, claro. La imagen y la acción que llevó a cabo respecto a causas benéficas. De niños que habían perdido las piernas o los brazos. Esa labor social que ella hizo caló muy fuerte en Reino Unido. Y eso, claro. Cuando se enteraron que se había matado eso levantó una ola de solidaridad, de tristeza, y de reconocimiento que había hecho... fue una cosa muy particular.

P: ¿A qué haces referencia cuando dices cosas que no acabaron de reconocerle?

C: Diana lo que hizo fue cuando se dio cuenta de que el príncipe Carlos le había engañado. Se había casado por complacer a su familia y en vez de quedarse... primero, sufrió mucho porque le sorprendió la historia y luego no se resignó. A pesar de que la Familia Real británica no comprenda que el príncipe está actuando de manera ofensiva.

P: ¿Crees que son similares Meghan y Diana?

C: Creo que no tanto. La princesa Diana era una persona de la aristocracia de Reino Unido. Tenían un castillo y ella había sido educada dentro de esa mentalidad. Ella no aguantó que su marido le fuera infiel sin respetar el compromiso que habían adquirido. Yo no acabo de entender la postura de Meghan. Entiendo que si ella ha sido víctima de actitudes racistas ha hecho bien en decirlo pero pienso que ha ido más allá y va a pagar el pato a la largo va a ser el príncipe Enrique. Va a quedar desubicado con respecto a su familia. Él ahora está enamorado de ella pero él es quién es y ha crecido dónde ha crecido entonces eso de pensar que se puede liberar de lo que no le ha gustado a su esposa creo que tiene muchos riesgos.

P: ¿Cuál crees que es el legado en las monarquías europeas que deja Diana?

C: Fue un ejemplo de valentía por parte de una persona que nadie creía en exceso, en un principio. El gran mérito de ella fue no aceptar la humillación por parte de su marido y la Casa Real británica. Se dedicó absolutamente a romper moldes porque se volcó con la labor benéfica. Es una especie de rebelión y de decir oye no me voy a quedar en un rincón aguantando. Le dio una vuelta a esa situación y se volcó también con sus hijos. Eso ha quedado para siempre.

La gente más conservadora de Reino Unido no le perdona a Diana que se revelara. Marcó un estilo y ha influido en mujeres que se han visto en circunstancias similares. Fue un ejemplo en ese sentido.

P: ¿Crees que Diana en sus últimos años fue feliz?

C: Sí. Cuando por fin logró divorciarse...ser una persona admirada y que creaba una empatía alrededor suyo por parte de la gente que sufría. Yo creo que eso fue absolutamente... nadie esperaba que Diana se convirtiese en esa especie de icono de una misión social. Yo creo que eso ha quedado y que quedará para siempre.

P: Todavía es muy recordada, además.

C: Los funerales de la princesa Diana en los que tuve que quedarme allí a hacerlos, creo que es el acontecimiento informativo con más trascendencia y presencia de medios en el que yo he estado.

P: Carmen, ¿Qué fotografía o recuerdo te viene a la cabeza de esa cobertura?

C: Me marcó mucho el momento en el que por fin en el palacio de Buckingham se puso la bandera a media asta. La princesa de Gales había muerto y ellos seguían de vacaciones. No había habido ninguna reacción oficial y la Reina de Inglaterra hizo un discurso, una intervención hablada por la televisión donde rindió tributo a Diana. Y el momento en el que por fin la bandera se puso por fin a media asta en Buckingham fue una exclamación general de la gente que estaba alrededor del palacio impresionante. La gente decía: “por fin la Reina se ha inclinado ante la muerte de Diana”. Era la madre de sus nietos.