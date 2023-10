Carmen Borrego: "He tomado medidas legales porque la memoria de mi madre está por encima de nosotras"

MADRID, 10 (CHANCE)

La exclusiva de Edmundo Arrocet en la revista 'Diez minutos' insinuando que Terelu Campos y Carmen Borrego no se preocupaban por su madre, y las posteriores declaraciones de la hija del humorista, Gabriela Arrocet -tachando a las hermanas de "tóxicas" y de no ser "dignas" de ser hijas de María Teresa Campos- y de su amiga Gemma Serrano -deseando a las colaboradoras que sus hijos las traten igual que ellas cuidaron de la veterana comunicadora- han provocado una reacción y un golpe sobre la mesa.

Y es que tal y como Carmen ha anunciado este martes en 'Vamos a ver', ha tomado medias legales por lo que se ha dicho en los últimos días. Y no piensa dar un paso atrás. "Y no necesariamente contra Edmundo porque él en definitiva ha convivido con mi madre. A mí me molesta más que hablen los satélites que no conocían a mi madre, que no han estado con nosotras y que no nos conocen" ha explicado molesta.

"La memoria de mi madre está por encima de nosotras" ha dejado claro, insistiendo -en la misma línea de los últimos días- en que tanto ella como su hermana Terelu estuvieron "cuidando, queriendo y mimando" a su madre "hasta su último aliento" y no van a permitir "ni una difamación más".

"Hay que ser muy malo para decir que ojalá mis hijos me hagan lo que yo le he hecho a mi madre. Ojalá, porque lo único que he hecho es quererla" ha respondido a Gemma Serrano, que insinuó que ni ella ni Terelu se portaron bien con María Teresa.

"No han estado con mi madre, no conocen la relación, no nos conocen a nosotras. Yo ya he tomado acciones legales y las voy a mantener" ha repetido, revelando que no lo hace por sí misma -"ya que no tengo nada que justificar ni que defenderme"- sino por la memoria de su madre: "Ya está bien de verter mierda de alguien que no está". "Eres digna hija de tu padre" ha espetado a Gabriela Arrocet.

Además, Carmen se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que María Teresa consultó con un notario la posibilidad de casarse con Edmundo Arrocet. Algo que finalmente rechazó tras valorar los pros y los contras de un posible matrimonio: "Hay cosas que desgraciadamente no se pueden contestar porque la única que puede contestar no está, pero yo no tengo constancia". "Conociendo a mi madre creo que nos lo hubiese contado a mí y a mi hermana, pero no lo puedo confirmar al 100% porque no he estado 24/7 con mi madre como Edmundo" ha sentenciado.

Por último, la menor de las Campos también ha negado que María Teresa fuese consciente de las presuntas deslealtades de Bigote o que retirase unas imágenes en las que Gemma Serrano estaba a horcajadas sobre su novio. "Mi madre tenía conciencia de esas fotos, pero no es verdad que pagase para retirarlas. A esa señora mi madre la llamaba 'la de la pierna' por ponerle la pierna encima a su pareja. Estaba enamorada de esta persona y no veía la realidad, pero de tonta, de señora mayor y de pobrecita nada" ha defendido.