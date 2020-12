Carmen Alcayde confiesa la prenda con la que asaltó al Fary en plena entrevista: “Quería gustarle”

La presentadora de televisión, Carmen Alcayde, ha contado esta semana una anécdota que vivió a los inicios de su carrera con el mítico cantante José Luis Cantero, conocido como el Fary, así como la ropa que decidió vestir antes de asaltarle en medio de una entrevista. La periodista valenciana ha comentado que era una seguidora fiel a las canciones del artista durante toda su vida y ha recordado cómo se coló en la entrevista en el canal “Valencia TV” para poder conocer a su ídolo cuando apenas era una periodista de informativos con 24 años.

Alcayde es conocida en todo el país después de haber acompañado a Jorge Javier Vázquez durante varias temporadas al frente del mítico espacio de Telecinco 'Aquí hay tomate', así como su versión para Telemadrid 'Aquí hay madroño' junto al director de 'Sálvame', David Valldeperas. Ahora, la presentadora acompaña a los tertulianos de 'Zapeando', el programa de las sobremesas de La Sexta. Por ello, Alcayde ha pasado este jueves por los micrófonos de Onda Madrid para desgranar su carrera en la pequeña pantalla.

Alcayde y el asalto al Fary

“No se ha contado la tarde que el Fary pasó con Carmen Alcayde”, comentaba la periodista valenciana. Y es que la presentadora tendría 24 o 25 años y trabajaba en informativos de Canal Nou cuando conoció al cantante madrileño. “Fui al director de informativos y le dije que me tenía que ir, que el Fary estaba en una televisión local y que tenía que conocerlo, era mi ídolo”.

Así, Alcayde cuenta que su plan era asaltar al artista haciendo pasar el encuentro por entrevista antes de que actuase en una televisión local: “Me lo permitió y me planté en Valencia TV, le engañé, le llevé una grabadora de la época, que era un programa de radio, y le hice una entrevista antes de que entrase en directo” .

“No conseguí que cantase conmigo, pero cuando entró en el plató me puse a cantar, me volví loca, los directivos me veían y me gritaban”, confesaba la periodista.

La prenda con la que sorprendió al Fary

Tal importancia tenía el encuentro para Alcayde que, premeditadamente, eligió la ropa adecuada para 'embaucar' al Fary: “Iba vestida de la bandera de España para gustarle, pantalón amarillo y luego una camsieta amarilla y roja, porque sabía que él era muy cañí, para gustarle”.

“Me hice una foto y se la llevé al director de informativos”, confesaba en la entrevista.

Carmen Alcayde y su pasión por el Fary

Y es que la afición de la presentadora de Telemadrid por el cantante, ya fallecido, se remonta a su más tierna infancaia: “No conozco a nadie de mi entorno que sean seguidores del Fary, pero es porque mi madre, que era viuda, cuando éramos pequeños nos cuidaban chicas mientras ella estaba trabajando”.

Precisamente esta niñera fue la que le inculcó su peculiar gusto musical: “A una de ellas le encantaba el Fary y me lo ponía a todas horas. A los 20 años, un día lo escuché y me volví loca”.