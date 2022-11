Un camarero se hace viral por compartir cómo su ex jefe le da el dinero que le debe: "Por fastidiar"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Es por esto por lo que la cuenta de Twitter @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.









"Por fastidiar"

Esta vez, se ha hecho viral el comentario de un camarero. El empleado se quedó muy sorprendido por cómo su jefe devolvió a su ex compañera el dinero que le debía tras dejar el trabajo, por lo que no dudó en compartirlo y así lo ha difundido la mencionada cuenta de Twitter. Además de compartir la conversación de WhatsApp de su compañera con su ex jefe.

"¿Cómo quedamos?", le preguntaba la ya desempleada al superior, insistiendo en verse para lograr el dinero que le deben. "Dame media hora y te aviso", le respondía él, asegurando que le iba a devolver el dinero. "¿Puedes dejarlo en la gestoría?", pedía ella, lo que él aceptó.

Acto seguido, el tuitero comparte una imagen de cómo el hostelero le devolvía el dinero a la ya ex empleada y lo que ella se había encontrado en la recogida. "296€ en monedas de 1,5, 10 y 20 céntimos. Todo por fastidiar aunque ella se lo tomó a risa", comenta, muy sorprendido por las formas. En la publicación se puede ver cómo le devolvió lo que le debía con monedas en casilleros y bolsas.

Una compi reclamó lo que le debía a su ex jefe y así le pago.296€ en monedas de 1,5, 10 y 20 céntimos. Todo por fastidiar aunque ella se lo tomó a risa. pic.twitter.com/WwSBxeicji — Soy Camarero (@soycamarero) November 10, 2022