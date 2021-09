1 de cada 10 menores de 12 años tiene intolerancia alimentaria en España

No es lo mismo alergia que intolerancia alimentaria, una enfermedad que sufren 1 de cada 10 menores en España. Es lo primero que explica en COPE Rosaura Leis, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría.

“Una intolerancia es una reacción adversa a un alimento o componente alimentario. En este caso se presentan diarreas, dolor abdominal, o hinchazón por comer o estar en contacto con este producto. Una alergia sin embargo es cuando hay un mecanismo inmunológico detrás, cuando nuestro cuerpo reacciona en defensa contra ese alimento. Mientras que una intolerancia simplemente nos sienta mal, una alergia nos podría matar” subraya Leis.

La intolerancia es muy común entre la población española, la sufren 1 de cada 4 españoles, lo que equivale a casi 12 millones de personas. Muchos empiezan a tener problemas desde la infancia, incluso desde la más temprana. Como Lourdes, que padece intolerancia a la lactosa desde que nació: “Supimos que era intolerante porque no me sentaba bien ni la leche materna”.

Otras, como Patricia, que también es intolerante a la lactosa, se dieron cuenta más adelante, a los 11 años, cuando empezó a presentar diferentes síntomas: “Me empezó a sentar fatal cada lácteo que tomaba. Tenía muchísima hinchazón, muy exagerada. Mucho dolor de tripa, en el bajo abdominal. Y en los casos más extremos tenía náuseas y vómitos”.

Entre las intolerancias más comunes son a la lactosa, que afecta el 40% de personas con este tipo de problemas; y al gluten, que representa el 10 por ciento. En esta última se encuentra Miguel. Él sabía que podía presentar esta enfermedad por su madre, a quien también le sienta mal esta proteína.

“Cuando como algo de gluten lo que me pasa es que me baja la tensión, me mareo, tengo ganas de vomitar, diarreas. Mi madre ya vio que podía haber heredado su intolerancia. Así que, de pequeño ya me llevó a hacerme las pruebas. Y resultó que así era”.

Cómo se puede apreciar, se trata de síntomas muy similares en todos los casos, aunque sean intolerancias diferentes. No siempre es fácil detectarlos porque los problemas gástricos no son infrecuente en la infancia. Aun así, se sabe que 1 de cada 10 menores de 12 años padecen esta enfermedad.

¿Cómo podemos identificarlas entonces lo más rápido posible? Pues según la alergóloga Maria Joé Rosales: "este tipo de intolerancias se suelen desarrollar durante la digestión, después de comer. O sea, que si nuestro hijo o hija, está en el cole y padece alguna intolerancia, lo más normal es que después de comer, al salir al patio, se esté quejando y vaya rápidamente al baño”.

En caso de presentarse estas señales y, según Rosales, lo más sensato es llevar a nuestro hijo al médico.

“El pediatra considerará si es mejor que le trate un especialista en digestivo o un especialista en alergia. De no tratarse rápido, este problema puede desencadenar problemas de intestino, o a nivel gástrico. Ya hay niños con gastritis crónica. También puede producir problemas de crecimiento o que no se llegue al peso idóneo”.