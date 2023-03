7 de cada 10 internautas, convencidos de que empresas y gobiernos les espían en la red

El 93% de los españoles utiliza de manera habitual Internet, bien para trabajar o estudiar, bien para comunicarse, según los últimos datos del INE. Pero la sensación de que “nos vigilan” es cada vez mayor. Según la AIMC, 7 de cada 10 internautas están convencidos de que empresas y gobiernos controlan lo que hacemos en la red, la percepción ha subido 9 puntos en tres años. También aumenta el convencimiento de que escuchan nuestras conversaciones: seis de cada 10 navegantes así lo creen. Según los expertos, el temor es real.

“Hay empresas que nos conocen mejor que nuestra propia madre”, asegura Eduardo Valpuesta, el Director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra. A veces nos monitorizan y nos escuchan con nuestro consentimiento, cuando aceptamos las “cookies” o damos acceso al micrófono o la cámara de nuestros dispositivos, y otras veces, no. Aunque en este caso sería ilegal, pero hay miles de hakers que pueden acceder a nuestro teléfono móvil o a nuestro ordenador, incluso si tenemos los permisos denegados.

Un comentario en un hilo de twiter, un like en una foto de instagram, aunque solo tengan acceso a esa información los “mejores amigos”, ayuda a configurar nuestro perfil. Los metadatos de una foto que subamos a nuestras redes sociales, nos ubican en tiempo y lugar...la opción sería “ir a los ajustes de privacidad e impedir los accesos, con eso limitas las aplicaciones, pero los piratas que quieren robarnos datos-asegura el experto en derecho digital- acceden, el uso inconsentido es imposible de limitar”. Por eso, la única solución posible es “hacer una especie de desconexión digital, porque cualquier aparato que tengamos cerca de nosotros, va dando datos y ademas interactúa con otros de forma masiva”.

Audio





Privacidad vs prestaciones

Renunciar a nuestra privacidad es el precio que tenemos que pagar por vivir en el mundo que nos ha tocado y “claro que da mucho miedo, pero tampoco hay que angustiarse por ello”. El problema además, nos explica el catedrático es que un proceso judicial para denunciar el uso indebido de nuestros datos es es largo, caro, penoso y poco efectivo.

Josep Curto, experto en Inteligencia Artificial y profesor de la Universidad Oberta de Catalunya, nos ratifica los temores. “los internautas deberían estaer no preocupados, sino muy preocupados-asegura, porque nuestro comportamiento en internet se ha convertido en una de las monedas de cambio más preciadas para muchas organizaciones. La mayoría de ellas tienen mecanismos para captar nuestros datos, para trazar perfiles completosde ellos intentando capturar la información del resto de servicios que el usuario está usando en paralelo, o bien para ellas mismas o para vender a terceros”.

Curto nos cuenta que más allá de las cookies, hay supercookies ligadas al operador, están los pixeles que son invisibles, el ID único que tenemos cada uno, la geolocalización... “tenemos múltiples mecanismos para conocer, y este tipo de enfoque lo que busca todo el rato es crear ese perfil completo de cada usuario”.

El experto el IA nos dice que hay mecanismos para protegernos, pero usarlos supone que recortemos la capacidad de la aplicación que estamos usando. Además, “es una batalla complicada, porque no todos los internautas conocen que esto sucede y que existen mecanismos que los protegen pero a cambio de perder funcionalidad”. Curto a veces, confiesa “ uso parte de estos mecanismos, pero a veces tengo que activarlos porque sino no puede hacer determinadas transacciones o os desactiva, no puedes acceder a determinadas funciones en algunos de los servicios que uso habitualmente”.

Los internautas lo saben. “Ellos han creado la dependencia y ahora nos controlan, claro”, nos dice Antonio. Es el peaje que se nos exige por acceder a las comodidades de un mundo interconectado.