Ocho de cada 10 negocios restauradores están sobrepasados por el exceso de trabajo y por la falta de personal cualificado. Es algo más patente en épocas de gran afluencia de consumidores como el verano y que ha llevado a parte del sector a apostar por la tecnología. Sin embargo y todavía hoy en España solo están altamente digitalizados el 16% de los 300.000 establecimientos en el sector de la restauración.

Otro 32 por ciento están también en proceso de digitalización, según recoge el informe “La digitalización de los negocios hosteleros” elaborado por BCC Innovation, en parte, para tratar de mejorar la gestión y paliar las grandes dificultades de encontrar una plantilla especialmente en momentos de alta presión como las vacaciones veraniegas que en el sector achacan a los extensos horarios que hacen menos atractivos estos puestos de trabajo.

Dos razones

Pero son aún numerosos los negocios que no se quieren digitalizar. Según explica a COPE, Ángel Goya, CEO de la empresa de digitalización Camarero 10, “muchos de los restaurantes rehúyen el uso de la tecnología y lo hacen por dos motivos principalmente, por un lado, quieren seguir cobrando en B y no hacer facturas digitales y, por otro, por falta de infraestructura o por miedo a los costes”.

Beneficios de la digitalización

Los beneficios de que un negocio hostelero esté digitalizado, son muchos tanto para el restaurante como para el consumidor. Y es que, para este experto, “la inmediatez es fundamental, ya que, implica la no espera, en el caso de las páginas web el conocimiento del producto, ya que nadie te lo va a tener que presentar y lo vas a poder pedir directamente sin interactuar con un camarero y además poder hacer pedidos desde casa”.

Los beneficios son palpables para muchos consumidores como María Eugenia, que tiene 20 años y aboga por una digitalización de algunos de los procesos “poder hacer un pedido desde tu mesa directamente a la cocina es interesante porque existe menos riesgo de equivocarse y es más rápido”.

El rosco

De las múltiples tecnologías que se usan en el sector de la restauración la que más le gusta es el rosco, que cuando se ilumina y pita nos indica que ya podemos ir a recoger nuestra comida.

Que los consumidores del sector gastronómico estén contentos con el trabajo de los hosteleros es importante, en especial si nos enfocamos en los turistas, ya que, según la encuesta de gasto turístico del INE este año en España el gasto total de los turistas internacionales que visitan España es de 10.606 millones, un 17,5% más que en 2022.

Además, el 15% de los turistas que vienen a España lo hacen motivados por la gastronomía y gastan un 20% más que un turista medio.