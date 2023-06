6 de cada 10 españoles si sienten incómodos hablando inglés en el trabajo

Que los idiomas son importantes, eso lo sabemos todos, especialmente cuando entras en el mundo laboral. En un mundo globalizado, se necesita para todo. Es útil para las entrevistas y también para ascender, incluso para emprender. Pese a ello, 6 de cada 10 españoles que trabajan admiten que no tiene el suficiente nivel de inglés para crecer profesionalmente.

Tenemos miedo a hablar en inglés, y los directivos aún más, 4 de cada 10 llevan más de 20 años aprendiendo inglés y siguen sin dominarlo. Forman parte de una generación con menos facilidades que las actuales para desarrollar y consolidar el aprendizaje del idioma más hablado del mundo, junto con el chino y el español.

Tenemos vergüenza a hablar en inglés

Los españoles somos una sociedad que se atreve con casi todo, pero, sin embargo, cuando nos piden que tengamos una conversación en inglés nos da vergüenza el qué dirán sobre nuestro nivel o nuestra pronunciación. El 60 por ciento de los españoles considera que no tiene el suficiente nivel de inglés para crecer laboralmente, según el estudio Inglés y Desarrollo de Sondea. Juan Martínez Salinas es técnico superior de gestión de empleo, cree que: “hay que perder el miedo, y eso solo se consigue con la conversación”.

El dominio del inglés es para el 92 por ciento de los encuestados una de las habilidades más fundamentales en su carrera profesional y que mejores condiciones económicas puede ofrecer. Las nuevas generaciones son las que tiene mayor confianza a la hora de soltarse con los idiomas, el 61 por ciento los españoles entre 18 y 24 años consideran que su inglés es suficiente. Por el contrario, solo el 29 por ciento de los que tienen entre 55 y 65 años afirma que su nivel es óptimo.

Nuestros miedos llegan desde la primera etapa educativa. Martínez afirma que la culpa la tiene el sistema educativo: “un sistema basado en la gramática y cero prácticas. Ahora se ha mejorado y hay nuevos métodos, pero a muchos nos cuesta tener una conversación con lo que nos enseñaron en el colegio. Mirando a Europa somos uno de los países que peor lleva el aprendizaje de idiomas”. Cree que sería necesario que se exigiera más al profesorado; “no puede ser que cuando se oferte empleo público solo se pida un B1, para tener nivel bilingüe se necesita un C1 o C2. Por suerte, poco a poco se está empezando a ver un cambio”.

En el inglés, la edad importa

Cada generación tiene una relación distinta con el inglés. La generación Z, es decir, los nacidos entre los 90 y principios de los 2000, son los profesionales más jóvenes y que mejor se sienten con el aprendizaje de los idiomas. En este caso, la clase ideal de inglés sería online, a solas con el profesor y en un horario flexible. “los jóvenes ahora tienen menos vergüenza y más concienciación, desde pequeños les han apuntado a academias o han ido de intercambio”, explica Martínez. Son generaciones en las que está más generalizado que el inglés es más necesario que hace 20 años. Es una generación que cree que al menos tiene que saber defenderse para valer más que el de al lado.

Rafael tiene 24 años, cómo todos los jóvenes de su edad estudiaron inglés en el colegio, sin embargo, piensa que fueron nociones muy básicas donde todo se basaba en la redacción y había poca conversación: “para mí no fue suficiente, me dio una base, pero necesité irme a Estados Unidos donde solo hablaba inglés y pensaba en inglés para convertirme en bilingüe”. En su trabajo si se lo piden, porque trabaja para una empresa globalizada de origen belga y además en el sector de la tecnología: “lo uso en mi día a día, lo hago todo en inglés y es fundamental si quiero ascender”.

Aquellos, que ahora mismo están entre los 30 y 39 años, tiene una relación de amor odio con el inglés. Aunque ya han nacido en un mundo que daba importancia a este idioma, lo cierto es que en la mayoría de los casos tratan de evitar el inglés, especialmente hablado.

Es el caso de Virginia, de 34 años, lo estudio en el colegio, tuvo la suerte de que su centro escolar apostaba por el inglés desde muy pequeños: “desde infantil, e incluso en primaria la mitad de asignaturas eran en inglés, por lo que a nivel conversación o escrito desde muy pequeños era muy bueno e incluso teníamos una buena pronunciación”. En el mundo laboral, exceptuando su primer trabajo, el resto siempre se lo ha exigido: “en mi actual empresa es indispensable, es una empresa americana. Tengo que escribirlo y saber expresarme, todas las formaciones y cursos son en inglés”. Virginia trabaja en ventas y cree que en su empresa si no hablas inglés no puedes trabajar.

Y por último tenemos la generación de X y los baby boomers, que ahora mismo ocupa en la mayoría de los casos los puestos más altos. Los primeros, los profesionales entre 40 y 49 años, que en la mayoría de los casos llevan más de 20 años tratando de estudiar inglés. Y los segundos, a partir de los 50 años, que reconocen que el dominio es deficiente.

Diego tiene 50 años, y aprendió inglés en el colegio: “y además tuve suerte de pasar algún tiempo en el extranjero”. Sin embargo, cree que las posibilidades de hoy en día son mucho mayores que antes: “gracias a internet, el móvil o la televisión, que complementan mucho mejor lo que aprendes en el colegio o el instituto”. Trabaja como asesor de abogado para despachos o empresas y cree que el idioma ha sido siempre fundamental: “lo uso todos los días, porque además trabajo como soporte interno de una empresa en una región de Europa”.

¿Es realmente tan necesario en nuestro día a día laboral?

Puede sonar a exageración, pero hubo un tiempo que no era raro encontrar ofertas de trabajo que no exigieran idiomas, aunque el puesto no lo requiriese. Sin embargo, esta condición ha cambiado. Según el último informe sobre empleabilidad e idiomas del Grupo Adecco el número de ofertas que piden idiomas ha descendido, tan solo un 12,6 por ciento las piden, cuando en el año 2017 eran hasta un 34,48 por ciento. Aunque el mayor descenso se ha producido a raíz de la pandemia, lo cierto es que la tendencia era ya descendente desde 2018.

Esto se debe a que las empresas se han dado cuenta de que limitar el puesto al nivel de inglés o idiomas limita el número de candidatos y que en el día a día, sus trabajadores no lo necesitan, mientras que es más importante que tengan otras cualidades más óptimas para su puesto de trabajo.

Lo cierto es que en muchas ocasiones se pide por pedir, y según los expertos consultados por COPE, la pregunta que se deberían hacer sería: ¿realmente en todos los roles en los que se pide inglés es necesario? Las empresas tienen que ser coherentes. Según Martínez: “hay otras competencias como la experiencia o los conocimientos técnicos que son fundamentales”.

Por supuesto, los idiomas y en especial el inglés serán absolutamente necesarios si hablamos de una empresa globalizada con delegaciones internacionales. También es fundamental en sectores como la administración o el marketing y en ventas y comercio exterior o para el trato con los clientes. Pero no sucede en todas las empresas, las pymes que operan en el mercado español ya no ven tan necesario contar con trabajadores con idiomas.

El inglés también está ligado a la zona geográfica de la que hablemos. Las regiones españolas más vinculadas al turismo y a la migración han sido las más interesadas en la contratación de profesionales políglotas, como es el caso de la Comunidad de Madrid (un 21,7% de sus ofertas exige hablar otra lengua), Baleares (16,6%), Canarias (15%) y Cataluña (12,9%).

Trabajo y quiero aprender inglés, ¿cómo lo hago?

Si nos lo piden, habrá que aprenderlo y dominarlo. En la actualidad son muchas las empresas que por su propia cuenta han decidido ofrecer clases de inglés gratuitas para sus trabajadores.

Pero si ese no es tu caso, siempre hay cientos de opciones, desde aplicaciones gratuitas a canales de YouTube con suscripción, escuelas de idiomas, intercambio con nativos en un one and one.

Lo que es realmente fundamental a la hora de aprender inglés, o cualquier idioma, es que se necesita tiempo y paciencia. Por poner un ejemplo reciente y al más alto nivel, si quieres ser presidente del Gobierno debes dominar el inglés, ¿son suficientes 6 meses o menos? Según Martínez se queda corto: “serían necesario un mínimo de 4 horas al día para poder llegar a un buen nivel”. Pero aconseja a cualquier posible candidato: “ayuda hablar todo el día en inglés, ver películas en inglés, libros en inglés y absolutamente todo en ese idioma”.