El CAC avala los comentarios sobre Millo en 'Està passant' de TV3 como libertad de expresión

El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo en el que constata que las expresiones satíricas hechas en el programa 'Està passant' de TV3 sobre la donación realizada por el exdelegado del Gobierno Enric Millo, "más allá de su buen gusto o acierto, se incluyen en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

El acuerdo, adoptado por cinco votos a favor --dos con voto particular concurrente-- y uno en contra con voto particular, también avala que los contenidos analizados no suponen una vulneración de las misiones de servicio público, ha informado el CAC este viernes en un comunicado.

En el programa 'Està passant', dos de los conductores comentaron "en tono satírico" una entrevista a Millo en Antena 3 TV, en la que hacía referencia de la donación de uno de sus órganos a su mujer en 2012, y que fue motivo de queja ante el CAC del Grup de Periodistes Pi i Margall.

El acuerdo del CAC establece que la sátira es expresión de las manifestaciones creativas del ser humano, que la utiliza como instrumento de denuncia y crítica social, y es "una manifestación más de la libertad de expresión y de creación artística".

El CAC concluye que el objeto de análisis se enmarca en un tema de actualidad como el juicio del proceso soberanista por lo que, "pese a que las locuciones utilizadas puedan convertirse en reprobables tanto desde el punto de vista social como moral", ya que el contenido es para entretener en un contexto de humor y sátira, es necesario suscribir las expresiones como una manifestación de la libre opinión de ideas, creencias o juicios de valor y no se puede apreciar la existencia de ningún insulto u ofensa.

El acuerdo considera que el espacio hizo una sátira sobre el tratamiento que un programa de Antena 3 TV hizo de la trayectoria del político y, en un momento de la sección, hizo comentarios humorísticos referentes a un aspecto que el programa había relacionado directamente con la esfera pública de la persona.

VOTOS PARTICULARES

Las consejeras Carme Figueras y Eva Parera, en un voto particular concurrente, han asegurado que han votado a favor porque creen que el fragmento analizado se inscribe dentro del marco de protección legal al humor y la sátira política, pero que tienen dudas respecto al programa, ya que consideran que "no siempre se delimita claramente la sátira y el humor de la información".

Por su parte, el consejero Daniel Sirera, en un voto particular, ha considerado que el espacio vulneró el libro de estilo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), así como las misiones de servicio público, y ha dicho que, pese a que Millo es un sujeto que pertenece a la esfera pública, no así "su esfera privada y mucho menos cuando esta sátira afecta un tema de salud de un familiar".