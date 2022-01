Cabalgatas reestructuradas y miles de kilos de caramelos sin repartir

Los niños podrán volver a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en las distintas cabalgatas que se celebrarán este año por toda España a pesar de la cifra récord de contagios asociados a la variante Ómicron. Muchas han podido retomarse este año, aunque reestructuradas para evitar al máximo los contagios. Decenas de miles de kilos de caramelos se quedarán sin repartir.

Es un avance con respecto a lo que ocurrió el 5 de enero de 2021 cuando muchas cabalgatas tuvieron que suspenderse a consecuencia de la pandemia. Hoy las anuladas se cuentan con los dedos de una mano y afectarán a quienes viven en la localidad murciana de Lorca o bien en la ciudad autónoma de Ceuta. La mayoría de los ayuntamientos han optado por mantenerlas, aunque con ciertas modificaciones de formato.

Buena parte de las cabalgatas incluirán el tradicional desfile de los Reyes Magos. Es el caso por ejemplo de la de Madrid que vuelve al Paseo de la Castellana y con aforo limitado a 7.000 participantes. También serán dinámicas las que están previstas en A Coruña, Alicante, Castellón, Badajoz, Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Salamanca, Toledo, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Sevilla o La Palma que sigue recuperándose tras la extinción del volcán de Cumbre Vieja. En muchos de estos desfiles el recorrido se ha alargado para que los participantes puedan estar más dispersos, se han redefinido los itinerarios para evitar calles estrechas y se han acortado los tiempos también como medida de seguridad frente a la COVID.

En otros lugares como en Valencia, Vigo o en la localidad mallorquina de Muro, los Reyes Magos no podrán desfilar, pero los niños si podrán verlos y saludarlos, aunque eso sí de lejos, para evitar aglomeraciones. En el caso de la capital valenciana la cabalgata estática tendrá lugar en la Plaza de Toros.

Además de controlarse los aforos y de reforzarse los dispositivos de seguridad especiales, en las grandes cabalgatas de 2022 no se repartirán unos caramelos que muchos municipios tenían comprados desde hace varios meses. Hay diferencias incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma de forma que los niños de Cáceres si recibirán golosinas durante el desfile de los Reyes Magos, pero no los de Badajoz, también en Extremadura. Y lo mismo ocurre en Andalucía con reparto de chucherías en Jaén y no en otras localidades.

Entre las cabalgatas que se retoman este año tras ser suspendidas en 2021, está la de Alcoy, considerada como la más antigua de España, tendrá lugar sin caramelos y tanto los operarios como los participantes deberán mostrar su pasaporte COVID para acceder.

Miriam quiere llevar a su hijo Quitín, de 4 años, a esta tradicional cabalgata. Explica a COPE que no podrá llevar a sus dos otras hijas Marta y Cristina porque han dado positivo y el 5 seguirán confinadas en su habitación “Quizás lo tengamos al final que seguir por televisión, pero mi idea es ir, al menos con mi hijo pequeño, como es la tradición de siempre, aquí en Alcoy, que es una cabalgata preciosa Patrimonio de la Humanidad”.