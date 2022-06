Bulldog inglés: Este es el motivo por el que los expertos quieren que se cambie la forma de criarlos

A lo largo de los años el ser humano ha ido modificando las razas de los perrosmediante laselección artificial para que sean más atractivos para las personas. Ha creado razas para todos los gustos. Una de ellas es el bulldog inglés, un perro que suele derretir a muchas personas con su cara redonda, su cuerpo gordito y sus pliegues en la piel. Sin embargo, esta raza sufre de muchos problemas de salud como consecuencia de la mezcla genética que ha sufrido.

Este animal suele padecer muchas más patologías que otros perros de raza. Entre ellas se encuentran los problemas respiratorios, oculares y cutáneos. Por todo esto, un equipo de investigadores ingleses ha solicitado que el bulldog sea criado con unas características físicas más óptimas para su bienestar. Esta raza es originaria del Reino Unido. En un inicio su morfología era musculosa y atlética, con el objetivo de que fuese capaz de enfrentarse a animales grandes y pesados como los toros.

Países en los que se ha prohibido su cría

Sin embargo, con el paso de los años se acabó convirtiendo en un animal que se presentaba en exhibiciones, así como una mascota ideal. Comenzó a criarse con un cráneo corto, también denominado como braquicefálico, con una mandíbula sobresaliente, pliegues en la piel y constitución ancha. Es por su físico por lo que se ha determinado que sufre graves problemas de salud que perjudican su calidad de vida.

Es más, incluso ya hay países que han prohibido su cría, como es el caso de Noruega y Países Bajos. El equipo de científicos del Royal Veterinary College (Hertfordshire, Reino Unido) decidieron comparar los riesgos de salud de esta raza con otras, a través del análisis de registros de centros veterinarios de todo Reino Unido desde el año 2016. Los datos fueron sacados de 'VetCompass'. La investigación, liderada por Dan O'Neill se centró en evaluar los riesgos sanitarios de una muestra aleatoria de más de dos mil bulldogs ingleses y 22 mil perros de otras razas.

Una baja esperanza de vida

Descubrieron que los bulldogs tenían el doble de probabilidades de sufrir, como mínimo, un trastorno más que el resto de canes. En concreto, observaron que esta raza de morro chato tiene una predisposición a padecer 24 de 43 trastornos específicos, es decir, un 55,8% de probabilidad. Por otro lado, tienen un riesgo 38,12 veces mayor de desarrollar dermatitis en los pliegues de su piel. A su vez, cuentan con una probabilidad de 26,79 veces más de tener problemas en los ojos, como la glándula de la membrana nictitante prolapsada, lo que quiere decir que el tercer párpado sobresaliente, rojo e inflamado en la parte inferior del ojo.

Pero no solo esto, también padecen prognatismo mandibular, esto significa que la mandíbula inferior es más prolongada que la superior, lo cual les complica comer. Finalmente, el problema de salud por el que más se les conoce es por el síndrome obstructivo respiratorio baquicefálico. No obstante, no todo es tan negativo, puesto que los investigadores comprobaron que esta raza tienen menos riesgo de sufrir enfermedades dentales, soplos cardíacos y pulgas.

Lo curioso de este estudio es que solo un 9,7% de los bulldogs tenían más de ocho años de edad. Lo cual implica que suesperanza de vida es menor con respecto a otras razas por todas sus patologías. Los autores de la investigación resaltan que "estos hallazgos sugieren que la salud general del bulldog inglés es mucho peor que la de otros perros". A lo que añaden que "dada la continua popularidad de la raza, la forma del cuerpo de las mascotas típicas de los bulldogs ingleses debe redefinirse hacia características físicas más moderadas".