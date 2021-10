La brecha digital pone en riesgo la seguridad de los alumnos de familias vulnerables

Seis de cada 10 alumnos de de Centros o Aulas de Alta Complejidad o Difícil Desempeño, no comprenden los riesgos de Internet, ni poseen las competencias necesarias para la enseñanza on line, según un estudio realizado por la FAD y la Fundación BBVA. Los autores del estudio han hablado con los profesores de estos estudiantes para determinar hasta qué punto les está afectando la brecha digital y cómo se les puede ayudar.

Se trata de centros con un alto porcentaje de chavales de familias vulnerables, inmigrantes de tardía incorporación al sistema, o con un alto nivel de abandono escolar. Son uno de cada 10 centros públicos de España, dónde solo el 35% posee un ancho de banda de calidad, y hay un ordenar por cada 3,4 alumnos. El informe determina que estos estudiantes trabajan bien con el móvil, de hecho solo usan el móvil, pero no sabes discriminar la información y que el 85% de sus problemas proceden de una mala utilización de este dispositivo: 4 de cada 10 profesores a los que se preguntó considera que no tienen filtro, que respeto a los demás en las redes sociales y el 86% tienen una capacidad baja o muy baja para proteger su privacidad. Natalia Silva, una de las autoras del informe contaba que “buena parte del alumnado, según los docentes, no comprende los peligros y consecuencias de la exposición de datos personales, por ejemplo, en Internet y en las redes sociales: el problema es que su familia tampoco sabe ayudarles”.

Por eso el informe concluye que no solo hay que enseñar en la escuela a estos jóvenes a mejorar su competencia, también hay que enseñar a su entorno familiar “para disminuir esta desigualdad, y esta influencia negativa en sus hijos, porque también necesitan aprender. Muchas veces eran sus hijos los que durante la pandemia, los que enseñaban a sus padres qué hacer, cómo conectarse, cómo contactar con la escuela”. El 74% de los profesores consideran indispensable la intervención familiar para ayudar a los chavales, pero la mitad de sus familias, según ha detectado el estudio, tiene un nivel de competencia bajo y el 45% mediano, así no pueden ayudar a sus hijos a utilizar bien los dispositivos, no solo el teléfono, y sobre todo, a protegerse.