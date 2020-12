El boom de las PCR, los antígenos y las serologías de cara a las reuniones familiares

En la última semana conseguir cita en Madrid o Barcelona para hacerse una PCR -y asegurar que en ese momento no estamos contagiados de COVID- de cara a viajar con los familiares y pasar las fiestas juntos es prácticamente tarea imposible. No hay huecos libres o directamente hay que realizar colas en la calle de varias horas.

Desde el pasado jueves en COPE hemos contactado con varios laboratorios privados de análisis clínicos para comprobar cuanta demanda hay de PCR, antígenos o pruebas serológicas. Las que te dicen si estás o no contagiado de coronavirus o si has pasado la enfermedad y tienes anticuerpos. Y todos tienen un denominador común: están saturados. O directamente no cogen el teléfono, o te dicen que hasta mínimo el lunes 28 de diciembre no hay ningún hueco disponible o te invitan a hacer una cola cuya duración media es de dos o tres horas. Y en los que se logra cita telefónica te advierten que lo mismo no tendrás el resultado antes de la cena de Nochebuena.

Desde muchos sectores se han criticado este tipo de pruebas. Por una parte está la parte económica, comercial, porque hay quien dice que es un auténtico negocio. De hecho, hay hasta laboratorios que hacen ofertas 'Especial Navidad' con PCR por 65-70 euros y estudios serológicos, que te dicen si has pasado la enfermedad, por 30-40 euros.

Fernando José García, epidemiólogo, advierte en COPE del otro peligro: el de confiarse a este tipo de pruebas para 'salvar la Navidad'. No es que no sean fiables. Es que no podemos fiar el encuentro con la familia o con los amigos a esa sola carta. 'Puede ocurrir que una persona esté en un periodo de incubación y no esté precisamente en la ventana de días donde ya aparece la PCR positiva. Por ejemplo, si una persona se ha contagiado al día siguiente la PCR no sale positiva. Ni dos días después. Pasan unos días. Tres o cuatro como mínimo'. Y de hecho, asegura, puede darse que 'cinco días antes no tenga el virus porque la PCR es solo una foto de ese momento'.

Para él lo ideal es guardar cuarentena estricta durante 10 días consecutivos. 'Que esa persona durante esos días no interactúe con nadie. Que teletrabaje, que no salga de casa. Eso sería la situación ideal porque es la única que proporciona seguridad'.