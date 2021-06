Boom del autoconsumo de energía en paralelo al tarifazo

El cambio de la tarifa eléctrica y el considerable aumento de la factura de la luz está impulsando un boom del autoconsumo de energía en España. De momento son 300.000 las viviendas con sistemas de placas solares capaces de generar electricidad pero en las últimas semanas las consultas se han disparado. Y es que según los cálculos de la Unión Española Fotovoltaica te puedes ahorrar un 45 por de la parte variable de la factura de la luz al tiempo que evitas penalizaciones por usar energía en las horas centrales del día.

Solo el año pasado se instalaron 113 megavatios en el sector doméstico y el objetivo es alcanzar un 35 por ciento de hogares en autoconsumo en 2040 en España. De momento y en 2021 esperan duplicar las cifras de 2020.

“Creemos que podemos volver duplicar este año el registro de 2020 que a su vez duplicó la instalación de nuevos megavatios para el autoconsumo de 2019. Y la subida del precio de la electricidad, que se ha disparado, pues puede ser el último empujón para que quienes se lo estuvieran pensando lo lleven a cabo” explica a COPE Elena Velázquez, directora técnica de UNEF, patronal de 550 empresas del sector de la energía fotovoltaica en España.

Considera que es “el mejor momento para instalar placas solares porque además del cambio de tarifa hay un claro impulso a las energías renovables por parte de las administraciones y porque parte de los fondos europeos se van a destinar al autoconsumo”.

De momento, solo el 1,5 por ciento de los hogares han apostado por el autoconsumo pero España tiene un potencial enorme con casi 3.000 horas de sol al año. Otros países como Holanda o Alemania con 1.600 horas de sol anuales disponen de 80 veces más instalaciones fotovoltaicas residenciales que nosotros.

Xavi Navarro, de 44 años y en su casa son 4. Fue uno de los primeros en lanzarse: desde hace cuatro años es un autoconsumidor convencido tanto por el ahorro que está obteniendo como por aportar su grano de arena a un mundo más sostenible y cuidadoso con el medioambiente.

“Pago la mitad que antes. Antes desembolsaba 180 euros mensuales y ahora pago 60 y tengo un coche eléctrico” explica a COPE.

Sin embargo, en su opinión, “gestionar energía no es solo tener placas en el techo sino aprovechar el sol y las horas solares en las que tú generas esa energía. Y no poner todos los aparatos al mismo tiempo porque yo tengo instalados 2 kilovatios y si pongo la lavadora y a la vez cocino pues es posible que con lo que estoy generando no llegue y tenga que completar con energía de la red”.

A veces sucede lo contrario y es que las viviendas producen más energía de la que están consumiendo “entonces la electricidad generada se va a la red y me la deducen de la factura” explica Xavi que residen en los alrededores de Barcelona en una casa unifamiliar en la que viven cuatro personas.

Antes de invertir en autoconsumo recomienda “que sea la residencia principal, que tenga bastante consumo y que la posición de la casa y su ubicación sean buenas para captar la luz solar”.

¿Se puede instalar el autoconsumo en pisos?

Hasta 2018 estuvo prohibido el autoconsumo colectivo y aunque ahora está permitido hasta el momento los paneles solares se han instalado mayoritariamente en viviendas unifamiliares y chalets en el sector residencial más que en bloques y comunidades de vecinos en los que vive casi el 70 por ciento de los españoles y donde "también está despegando" según señalan desde UNEF.

“Si se quiere que la instalación sea de uso colectivo, para el 100x100 de los vecinos, al menos las tres quintas partes de los propietarios deben dar su voto favorable para que se instalen las placas solares en el tejado. Se puede también hacer un uso privativo si un grupo de vecinos se ponen de acuerdo para hacer la inversión y beneficiarse de ella para sus consumos y, en ese caso, sería suficiente con que logren un tercio de los votos”, explica Velázquez.

¿Qué coste tienen estas instalaciones y cuándo se amortiza?

Dependerá mucho de los kilovatios que se quieran generar, por debajo de 5 en la mayoría de los hogares, y del tipo de placas elegidas. Para una instalación de calidad con una potencia media de generación en una viviendas unifamiliares y según los cálculos de UNEF se tardarían unos nueve años “parece mucho” asegura Velázquez pero “el ahorro empieza desde el primer momento en el que se conecta la instalación a la red”.

A Antonio Melero, de 57 años, que viven en una vivienda unifamiliar de dos pisos cerca de Barcelona la instalación le costó 11.000 pero ha obtenido por llevar a cabo esa inversión una deducción del Impuesto de Bienes Inmuebles y aspira a obtener una ayuda también del área metropolitana de Barcelona. Instalaron en total 13 placas con una potencia de 4,2 kilovatios.

“Lo importante es ajustar bien al principio” dice Navarro y es que tanto él como Melero piensan que debieron instalar más placas desde el primer momento.

“El coste va a ir en función de la tecnología y de la potencia, entre 2 y 3 kilovatios te costaría unos 8.000 euros con una buena placa. Incluiría el permiso de obra y todos los trámites legales, tú no tendrías que hacer nada más que una vez que todo esté listo conectarlo a la red” subraya.

Xavi nota una curiosidad creciente entre sus vecinos “veo que el interés ha aumentado, muchos vecinos me preguntan y veo mucho movimiento, la mayoría a mi alrededor ya se las han instalado”.

Seguir tu consumo eléctrico en tiempo real

Los sistemas de autoconsumo fotovoltaico son muy sencillos de instalar y también de mantener, la mayoría de las compañías ofrecen una revisión anual y si apuestas por la calidad las placas pueden durar más de 25 años. Otra ventaja nos la cuenta Melero y es que puedes seguir tu consumo eléctrico en tiempo real.

“Con una aplicación que abro en este momento puedo saber que las placas están produciendo 2.427 vatios y también lo que estoy consumiendo y eso pues da mucha tranquilidad y te ayuda a gestionar mejor tu energía. De lo que se trata es de maximizar ese autoconsumo que es lo más interesante económicamente ya que lo que te pagan o te devuelven por la energía sobrante es a un precio muy inferior que el que tú pagas cuando consumes de la red”, subraya Antonio.

¿Qué pasa con los excedentes de energía autoproducida?

Hay diferentes alternativas para ese excedente eléctrico que un hogar ha generado y que no ha consumido en su totalidad. Pueden optar por verterlo a la red eléctrica lo que no están usando en ese momento y bien ser compensados por ello con un descuento en su factura de la la luz o bien con una remuneración por su venta en el mercado eléctrico.

Otros autoconsumidores domésticos, solo entre el 10 y el 15 por ciento, eligen quedarse con toda la energía que producen y almacenarla por medio de baterías para usarla sin exportar nada a la red. Algunos llegan incluso a desconectarse de la red, pero si con lo que producen es insuficiente se quedarían sin electricidad y por ello la mayoría optan por sistemas mixtos. En este caso y al precio de la instalación habría que sumar el precio de las baterías con las que algunos persiguen ahorrar el 100x100 de la factura de la luz por medio de energía verde y con el tiempo gratuita.

¿Qué elementos tiene la instalación?

Cada instalación es diferente pues debe adaptarse tanto a las características de la vivienda como al tipo de autoconsumo que se quiere hacer. Pero los principales elementos son:

1.- Placas solares para transformar la energía solaren electricidad.

2.-Inversor que es un dispositivo que transforma la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna. Es lo que permite que la energía sea compatible con los electrodomésticos que funcionan con corriente alterna.

3.-Baterías: sirven para almacenar energía.

4.-Contador bidireccional: es un dispositivo digital que cuenta los kilovatios que está produciendo la instalación y los que consume el usuario.

5.-Sistema de monitorización: un aparato que permite medir los vatios consumidos y permite que el usuario sepa lo que consume frente a lo que produce y con ello el excedente.

¿Qué permisos necesitas?

Dependerá del tipo de instalación y es recomendable que antes de iniciar cualquier trámite compruebes que tu instalación cumple con los requisitos y de que no hay restricciones urbanísticas o muninicipales para la instalación de paneles solares en tu zona.

Algunas Comunidades Autónomas piden un permiso de obras lo que puede alargar bastante el proceso.

Solo serán necesarios para instalaciones que vierten sus excedentes a la red eléctrica. Puedes consultar todos los requisitos en esta guía del Instituto de Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).