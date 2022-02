Blanca Romero nos muestra su opinión ante la exclusiva de Kiko Rivera

MADRID, 12 (CHANCE)

Blanca Romero ha posado de lo más rompedora en la alfombra roja de los 'Premios Goya 2022' y se ha mostrado de lo más espectacular con ese vestido ceñido de lentejuelas. Ella misma nos confesaba que: "Es comodísimo, no se arruga, la cola... me encanta" y lo cierto es que la modelo siempre escoge diseños con cómodos y elegantes para este tipo de ocasiones.

"Para mí es la edición más especial porque llevo sin ver a mi familia paterna, que vive aquí, mucho tiempo y no podía faltar" nos confesaba la actriz y además, nos dejaba claro que ahora mismo está centrada en su profesión y en su vida familiar: "Soy deportista de élite, madre soltera, el último proyecto que hice llevé al niño a rodar, este creo que lo puedo dejar con mis padres y con 'Eden' en Netflix".

Le hemos preguntado por Lucía Rivera y nos ha asegurado que siempre saca tiempo para estar con ella y toda la familia: "Sí, Navidades y Verano, pero estas Navidades cogió la Covid y tuvo que estar confinada, la pobre... estuvo todo el mundo casi, hacemos viajes chulos y tenemos tiempo para reencuentros guays".

Blanca nos ha abierto su corazón y nos ha desvelado que en este momento no piensa en tener pareja, está demasiado centrada en su familia: "Nada, sé que estoy viva, pero tengo el roll de madre, todavía no... No me queda paciencia ahora, el tiempo que me quede cuando el niño crezca será para mí, luego ya se verá".

Inevitable la pregunta sobre la exclusiva de Kiko Rivera, a lo que muy discreta, Blanca nos ha asegurado que: "Cada uno tiene su manera, yo siempre fue muy discreta, la verdad es que Kiko conmigo fue un niño encantador, agradable, simpático y no tengo nada malo que decir de él. Son cosas de ellos".