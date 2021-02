Bill Gates se ha convertido en una suerte de voz autorizada sobre la pandemia debido a su información privilegiada. El filántropo y fundador de Microsoft no pierde ocasión de comentar la actualidad del coronavirus, ya que, además, es muy frecuente que se le cuestione al respecto.

En esta ocasión, Gates ha querido lanzar un pronóstico sobre cuándo podría retomarse una normalidad más o menos plena tras la pesadilla que ha supuesto la covid-19 a nivel mundial.

Bill Gates se moja y pronostica cuándo volveremos a hablar de normalidad

“Habremos superado en gran medida los efectos más dramáticos de la pandemia, aunque es posible que el virus siga circulando por algún lugar del mundo. La cuestión ahora es si seremos capaces de reducir la cifra [de contagios] a cero, o si se convertirá en una enfermedad endémica y tendremos que seguir vacunando a un nivel más o menos alto de manera continuada. No lo sabemos aún. Lo ideal sería lograr que el virus no se contagie entre humanos”, considera Gates en una entrevista en El País en la que se le pregunta cómo estará el planeta en un año.

Gates añade para completar su vaticinio: “Por lo demás, las tiendas volverán a abrir, regresarán los eventos públicos, siempre y cuando al menos un 70% de la población esté vacunada. Pero sí, este próximo verano las cosas volverán en gran medida a la normalidad. Y en 2022, países como España o Estados Unidos la habrán recuperado casi totalmente y se podrán celebrar grandes actos públicos”.

“A medida que surjan nuevas variantes (del coronavirus) es posible que tengamos que modificar las vacunas para lograr una mayor eficacia. Lo que hace la variante es reducir significativamente la efectividad de los anticuerpos monoclonales, en los que confiábamos para reducir la tasa de mortalidad en paralelo al avance de las campañas de vacunación. Desgraciadamente, esa herramienta terapéutica no será tan valiosa como se esperaba. Sin embargo, las vacunas de las que disponemos, como la de Pfizer y la de Moderna, son tan poderosas que sus efectos son muy eficaces. Todavía no estamos muy seguros de que sea necesario modificarlas, pero lo estamos investigando por si acaso. Nos llevaría unos tres meses realizar las pruebas de seguridad y fabricarlas”, cuenta también Gates, que ya pudo vacunarse hace unas semanas.

Incluso se atreve a opinar sobre las teorías de la conspiración que supuestamente lideraría según algunos: “La pandemia ha generado un nivel de debate y de teorías conspirativas que jamás hubiera imaginado. El doctor Fauci y yo protagonizamos teorías que sugieren que, en lugar de intentar salvar vidas, estamos haciendo lo contrario; o que, en lugar de donar dinero, buscamos hacer negocio. El problema se vuelve muy serio si eso hace que la gente crea que llevar una mascarilla o ponerse una vacuna no es importante. Hemos vivido una situación tan difícil que las personas buscaban respuestas simplistas, tipo: 'La culpa es de este señor'. No es tan sorprendente, pero lo que no supe anticipar es cómo los canales digitales iban a favorecer que se enviaran millones de mensajes sobre estos temas todos los días. Espero que la cosa amaine”.