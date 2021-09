Bernardo Pantoja, enfurecido, amenaza a la prensa: "Te meto un bastonazo"

MADRID, 13 (CHANCE)

La boda de Anabel Pantoja está dando mucho que hablar. Y es que a falta de dos semanas para el gran día de la 'sobrinísima', la comentada ausencia de su padre, Bernado Pantoja, sigue coleando. La colaboradora de 'Sálvame' aseguraba que si su progenitor no asistía era porque la playa de La Graciosa - escenario de su enlace con Omar Sánchez - no era accesible para personas con movilidad reducida. *

Una información que no tardaban en desmentir en su propio programa, mostrando además de unas imágenes de Bernardo en las playas de Cádiz sin ningún tipo de problema, unas declaraciones 'robadas' al hermano de Isabel Pantoja en las que intentaba pactar a cambio de una importante cantidad de dinero un posado frente al mar el mismo día de la boda para desmentir la justificación que dio su hija de la ausencia de su padre en un día tan especial para ella.

Muy molesto porque todos estos 'tejemanejes' hayan salido a la luz, Bernardo ha amenazado con demandar a diestro y siniestro, negando que estuviese dispuesto a traicionar a Anabel el día de su boda y asegurando que los audios que han salido a la luz forman parte de una conversación privada y que él no sabía que estaba siendo grabado.

Hemos preguntado al hermano de Isabel Pantoja por toda esta polémica pero, enfurecido y muy nervioso ha amenazado al reportero: "¡Te lo pido por favor, que te meto un bastonazo!" ha exclamado Bernardo, como una hidra, gritando "no me grabes" mientras su pareja, Junco, tapaba con el bolso el objetivo de la cámara y 'callaba' al padre de Anabel tapándole la boca con la mano para que no continuase con sus improperios tras destaparse su presunta traición a su hija en el día de su boda. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!