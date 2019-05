Beldon Beauty, la exclusiva Beauty House de la prestigiosa Teresa de Miguel

MADRID, 17 (CHANCE)

Un nuevo concepto 'Slow Beauty' único en España abría sus puertas en pleno corazón del Barrio de Salamanca de Madrid este pasado otoño. 180 metros cuadrados repartidos en dos plantas, con cabinas individuales y la posibilidad de realizar los tratamientos en una cabina doble, donde podrás elegir el aroma y la música.

Una 'Beauty House' que rinde culto a la belleza inside out (desde dentro), con servicios diseñados para potenciar el cambio de hábitos hacia un estilo de vida equilibrado.

Diagnóstico y asesoramiento personalizado bajo la batuta del conocimiento y la honestidad. Programas de détox celular, tratamientos para pieles en situaciones especiales (menopausia, embarazo, alteraciones en la piel), rituales para novias, belleza para el hombre, nutricosmética, nutrición, beauty-juicery.

ÚNICO CENTRO EN ESPAÑA QUE TRABAJA CON LA COSMÉTICA MOLECULAR DE LA PRESTIGIOSA DRA. BARBARA STURM

Bajo la premisa "what goes on the body is as important as what we put inside" ("lo que sucede en el cuerpo es tan importante como lo que le ponemos dentro"), nacía Beldon Beauty este pasado otoño.

Un centro de belleza único en España, fruto de la experiencia de su creadora, Teresa de Miguel Miró, tras siete años de éxito dirigiendo su centro de manicura, pedicura y estética My Little Momó (Villanueva, 21 - Madrid), referencia como uno de los mejores de la capital.

Con la idea de ocupar un hueco en el mercado entre el centro de belleza tradicional y los centros médicos, Teresa ha llegado a la conclusión de que "la belleza tiene que ver menos con lo que los demás perciben (o cómo te ven), y mucho sobre cómo te ves a ti misma y cuidas de ti. Las personas que más guapas me parecen son aquellas que confían en sí mismas y se valoran. Y precisamente en este nuevo concepto vamos a ayudar a que nuestros clientes se quieran más y mejor".

Beldon Beauty es el resultado de una gran dosis de motivación, constancia y trabajo bien hecho: "Qué mayor motivación que la inquietud por seguir diferenciándonos en el sector de la belleza, por aportar un valor añadido que implique beneficios en el cuidado inside out de nuestros clientes, reflejando mi manera de hacer las cosas", explica desde la experiencia Teresa de Miguel.

BEAUTY STARTS ON THE INSIDE

De Miguel Miró tiene claro que la toma de nuevos hábitos y rutinas aplicados a nuestra forma de vida potenciarán los resultados de los tratamientos: "Los milagros no existen y es importante mantener un estilo de vida saludable, equilibrado, sin excesos".

Tras una dilatada carrera Teresa de Miguel explica que el tratamiento debe ser siempre muy cuidado siguiendo unas determinadas directrices: "Nuestra filosofía es que el protocolo lo marca cada persona" y que "no todo es apto para todos. Cada tratamiento se personaliza según las necesidades de cada cliente para conseguir su mejor versión, independientemente de la edad o su situación".

Beldon cuenta con un equipo de expertos con una gran experiencia y una amplia gama de disciplinas, desde el rejuvenecimiento facial hasta el asesoramiento nutricional, tratando y potenciando la belleza desde el bienestar y el interior. "Cuando te sientes bien, te ves aún mejor".

El interior y el exterior van juntos de la mano: "Está demostrado que hay una conexión entre lo que comemos, la apariencia de nuestra piel, nuestro humor e incluso nuestro nivel de esfuerzo en lo que hagamos. Así que, cambiando algunos hábitos, podemos conseguir un gran impacto en nuestra vida".

Su carta de tratamientos ha sido cuidadosamente diseñada para relajar y resetear cuerpo y mente, combinando las técnicas manuales milenarias con lo último en alta cosmética y aparatología, unido a la música y a la aromaterapia.

Pero no todo es cosmética, ¿qué más necesitamos?: "Siendo fieles a que la belleza empieza en el interior, vamos a completar los tratamientos con nuestra beauty juicery, con una carta de zumos especialmente formulados para potenciar el tratamiento realizado y aportar todos los nutrientes que tu piel (y tu cuerpo) necesitan. También habrá programas de desintoxicación celular, así como venta de nutricosmética", explica la reputada esteticista.

Teresa De Miguel Miró ha buscado por todo el mundo fórmulas magistrales en las que confía plenamente. Las sibaritas de las mejores firmas pueden encontrar Biologique Recherche, referente como una de las mejores firmas de cosmética del mundo, creada en Francia por tres pioneros en la industria del cuidado de la piel: un biólogo, un fisioterapeuta y un médico.

Su secreto está en la formulación, con una altísima concentración de principios activos puros a base de extractos vegetales biomarinos y biológicos, que ofrecen resultados inmediatos incluso en las pieles más sensibles, así como su producción totalmente artesanal.

¿NO TE QUIERES OPERAR DE ESTÉTICA? NO ES NECESARIO, HAY TRATAMIENTOS QUE SUSTITUYEN A LAS INTERVENCIONES

Y de Francia a Suiza. Fytofontana Cosmeceuticals es un cosmecéutico de origen suizo basado en la nanotecnología, creado tras varios años de investigación sobre la piel y el envejecimiento, que ofrece resultados que le posicionan como el sustituto de las intervenciones de cirugía plástica.

La utilización de péptidos demuestra eficacia en el conocido efecto bótox. Sus productos están sometidos a controles microbiológicos, pruebas químico-físicas, pruebas de tolerancia dérmica y de seguridad sanitaria. Sus ingredientes, cien por cien naturales, tienen una alta concentración de principios activos cuidadosamente seleccionados.

Ofrecen calidad, investigación, concentración de activos biológicos (minimizando la intolerancia) y efectos que se acercan a una intervención quirúrgica. El resultado es una piel sana que consigue revertir los signos del envejecimiento.

BÁRBARA STURM, LA MÉDICO ESTÉTICA TALISMÁN DE LAS CELEBS EN ESTÉTICA

Beldon Beauty también cuenta con las manos de la doctora Barbara Sturm. Sturm es pionera en hacer cosmética a medida con plasma sanguíneo, es un referente entre las celebs. Una prestigiosa médico estética alemana altamente solicitada, con una lujosa clínica en Düsseldorf y una clientela fiel en los cinco continentes.

Tras varios años trabajando como cirujano ortopédico e investigando sobre la extracción y procesamiento de la sangre del paciente para crear factores de crecimiento que funcionaban de forma espectacular contra la osteoartritis y la inflamación, decidió crear una línea cosmética que hidratase, protegiese y regenerase la piel, consiguiendo resultados realmente asombrosos sin pasar por el quirófano.

Hoy en día es conocida por su innovador enfoque no-quirúrgico para tratar el envejecimiento de la piel y su trabajo con cosméticos moleculares. Sus fórmulas funcionan a nivel celular para proteger y regenerar las células de la piel, activando la telomerasa, o "fuente de la juventud", una enzima esencial en la piel para detener el envejecimiento y promover una piel más firme y saludable.