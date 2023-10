Belarra rechaza que el Ministerio de Igualdad pase al PSOE y reclama de nuevo a Sumar que Montero repita como ministra

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Defiende que para tener un "gobierno estable" Podemos tiene que estar dentro y representado por la 'número dos' de la formación

La líder de Podemos, Ione Belarra, rechaza que el PSOE quiera recuperar la cartera de Igualdad en un futuro Gobierno de coalición y reivindica, tanto a socialistas como a Sumar, que respondan a su propuesta de que repita como ministra Irene Montero.

También ha advertido a los socialista que deben actuar para garantizar un ejecutivo "estable" y para ello es "imprescindible" que la formación morada esté dentro y representada en la figura de Montero.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, tras visitar los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Colmenar Viejo y mantener un encuentro con Luis Lara, víctima del franquismo y presidente de la asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes.

EL PSOE NO PUEDE HACER ELEGIR ENTRE MAL GOBIERNO O REPETIR COMICIOS

Durante su intervención, Belarra ha instado al PSOE a que, una vez confirmada la candidatura a la investidura del presidente Pedro Sánchez, se "tome en serio la legislatura" y no haga elegir a la ciudadanía entre "lo malo y lo peor".

En este sentido, ha desgranado que lo malo sería una legislatura al "trantrán", donde las cosas se queden como están, y lo peor supondría una repetición electoral que "pondría en bandeja de plata el gobierno a PP y Vox".

De esta forma, la líder de Podemos ha avisado al PSOE de que tiene que tomarse la "legislatura en serio" y actuar para conformar un ejecutivo "valiente" con un programa "ambicioso".

"Le pido que ejerza su responsabilidad que construya un Gobierno estable y para eso, para nosotras, es imprescindible que Podemos esté en ese gobierno, que esté representado en Irene Montero y que la ministra de Igualdad continúe al frente del cargo", ha enfatizado.

A su vez, como ya viene reclamando Podemos desde mediados de septiembre, exhorta al PSOE a desplegar la congelación del precio del alquiler durante la legislatura, derogar la Ley 'mordaza' o avanzar en materia de "memoria democrática".

"Queda mucho por hacer y nosotras estamos dispuestas a hacerlo", ha enfatizado para desgranar que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no ha contestado a su petición y que tanto Sumar como PSOE deben dar esa respuesta. "Tienen que demostrar si ejercen su responsabilidad y se construye un gobierno valiente y estable que se tome en serio la próxima legislatura. Está en sus manos", ha ahondado.

También ha replicado a los socialistas, una vez que fuentes de la formación ya admiten que quieren recuperar la cartera de Igualdad, que en 2019 el PSOE ya quería "todas las carteras para sí" pero que los votos de los que disponen "son los que son". Por tanto, es importante que logre un gobierno de coalición estable y que Podemos esté representado en su organigrama.

PIDE AVANZAR AL MÁXIMO EN MEMORIA DEMOCRÁTICA

Luego, ha desgranado que el Ejecutivo debe dar más avances en materia de memoria democrática y desarrollar al máximo de sus posibilidades la ley aprobada en la anterior legislatura. También ha defendido la necesidad de aprobar una Ley sobre 'bebés robados' y que la Fiscalía trabaje para esclarecer todos los crímenes del franquismo en la guerra civil, durante la dictadura y la transición.

"Es imprescindible recuperar la memoria para garantizar que no vuelve a ocurrir cosas parecidas, que no tenemos casos de autoritarismo, épocas de autoritarismo o de dictadura, pero también para garantizar que el fascismo, los discursos de odio en sus distintas modalidades campen a sus anchas en nuestro país", ha aludido para criticar que "no es casualidad" que gobiernos de PP y Vox traten de terminar con este tipo de legislación en comunidades donde gobiernan.

