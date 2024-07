Belarra dice que España tiene una política migratoria que "no respeta los derechos humanos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este jueves que España tiene una política migratoria que "no respeta los derechos humanos".

"Lo que me preocupa es que España tiene una política migratoria que en estos momentos no respeta los derechos humanos y que está sometiendo a una grave vulneración de derechos a los niños y las niñas migrantes", ha asegurado Belarra en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Sobre el reparto de menores migrantes que se debatió este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a su juicio, tiene que existir una "corresponsabilidad obligatoria" por parte de las comunidades autónomas.

En todo caso, Belarra ha recalcado que los menores migrantes no acompañados "tendrían que estar en el centro de la discusión en las mejores condiciones posibles".

"El verdadero debate es que en España tenemos una política migratoria que vulnera los derechos humanos", ha subrayado.

En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles, Gobierno y comunidades autónomas aprobaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes, con una dotación de 20 millones de euros. Se trata de un cupo acordado en 2022 y que no corresponde a la emergencia migratoria actual.

Además, en el encuentro se abordó la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados a los territorios. Precisamente, las comunidades autónomas del PP decidió no pronunciarse sobre esta cuestión porque quieren analizar el texto y consideran que no tienen competencias y tiene que votarse en el Congreso.