Baleares endurece las restricciones e insiste en pedir el uso de mascarilla

El Govern balear endurecerá las multas por participar en botellones, que serán de un mínimo de 1.000 euros, y aprobará la prohibición de celebrar reuniones en domicilios privados entre las 1.00 y las 6.00 horas.

Las medidas de restricción de los encuentros sociales se aprueban mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y entrarán en vigor si cuentan con el aval posterior del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha hecho también un llamamiento para que se vuelva a utilizar la mascarilla en cualquier circunstancia, aunque no hay modificación de la normativa general vigente en toda España, que establece que en espacios exteriores solo es obligatoria cuando no es posible mantener una distancia de 1,5 metros respecto a otras personas no convivientes.

Además, el Govern ha pactado con los sindicatos y patronales de la Mesa de Diálogo Social recortar de las 2.00 a las 1.00 horas el horario de cierre de bares y restaurantes y reducir la ocupación de las mesas en terrazas y espacios interiores.

Negueruela ha explicado que el Govern tratará de frenar "los excesos" protagonizados principalmente por jóvenes desde que acabó el curso escolar fijando multas de 1.000 euros por formar parte de un botellón, de 2.000 euros para quienes beban en grupo en la calle saltándose una cuarentena por contacto estrecho y de 5.000 euros si se hace siendo positivo de covid-19.

Esta regulación, que entrará en vigor este jueves y tendrá que ser ratificada por el Parlament balear en el plazo de un mes, contemplará también la obligación de que los arrendadores de viviendas donde se realizan fiestas ilegales informen de quiénes son los arrendatarios, bajo apercibimiento de multas tan elevadas como las de los propios organizadores.

En cuanto a la normativa de restricción del derecho de reunión, que se someterá a consulta del Tribunal Superior de Justicia con la expectativa de que entre en vigor el próximo sábado, impedirá cualquier tipo de encuentro entre personas no convivientes de las 1.00 a las 6.00 horas.

Esta limitación se aplicará en las islas con incidencias acumuladas a 14 días (IA14) superior a 450 casos por 100.000 y ocupación de las UCI por enfermos de covid en más del 10 % y del 5 % de las camas de hospitalización. Estas condiciones ahora se dan en Mallorca (IA14 534) , Menorca (IA14 943) e Ibiza (IA14 735), pero no en Formentera (IA14 268), donde la restricción de reunión será de 2.00 a 6.00 horas).

El cierre de los establecimientos de restauración "se acompasará" a la limitación horaria de reuniones, si la avalan los tribunales, y los bares y restaurantes no podrán acomodar a más de 8 clientes en mesas de terrazas donde hasta ahora se sentaban hasta 12 y tendrán que reducir de 6 a 4 el número de comensales por mesa en el interior de sus establecimientos. EFE

tar/agc