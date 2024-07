Baja por primera vez en cinco años el número de suicidios en España

A pesar de que en España no tenemos un plan específico para la prevención del suicidio, el año pasado descendió el número de muertes por esta causa y ya no es la primera por motivos ajenos a la enfermedad. El año pasado, 3.952 muertes fueron autoinfringidas, un 6,5% menos que el año anterior, y es además la cifra más baja desde 2.018. En los últimos cinco años, 20.000 personas se suicidaron en nuestro país. Parece que la curva empieza a descender.

Ha descendido muy poco. Hemos pasado de 9 suicidios al día a poco más de 8, pero la curva se ha invertido y eso es motivo de esperanza. “No podemos lanzar las campanas al vuelo, este es un dato favorable, muy dramático, pero favorable en el sentido de que en seis años es la primera vez que desciende, y esa ruptura de la tendencia es la que tememos que valorar prudentemente como positiva”. El que reflexiona es José Antonio Luengo, decano del Colegio oficial de Psicólogos de Madrid, una de las sociedades científicas que lleva cuatro años intentando concienciar y establecer protocolos para detectar conductas suicidas.

Puede que estemos empezando a salir del túnel emocional en qué nos sumió la pandemia, puede que en general, “la gente viva mejor-explica el psicólogo- pero sin duda, deben estar dando ya resultados las políticas de prevención que han adoptado las comunidades autónomas cada vez con más evidencia científica y con más criterio”.

Protocolos en los territorios a falta de un plan nacional

Y es ahí donde el profesional pone el acento. Los territorios, las sociedades científicas, los profesionales y hasta la sociedad civil se ha puesto manos a la obra para erradicar este mal que se ha llevado la vida de casi 20.000 personas en los últimos cinco años.

“Tenemos que trabajar en la formación de los profesionales, en la sensibilización de la población, luchar contra el estigma, trabajar con las poblaciones vulnerables… Tenemos que trabajar en ese sentido, no por cuestiones ligadas al azar”. Que se hable de suicidio, que se den a conocer los recursos y los teléfonos que distintas organizaciones e instituciones tienen para ayudar a las personas con ideación, es otra de las patas que han podido ayudar a doblar la siniestra curva.

Detrás de esa sensible bajada en el número de muertes por suicidio, está, explica el doctor Luengo, “el trabajo sordo y silencioso de muchas medidas que se han ido poniendo en marchas en distintos contactos y que van dejando una huella difícil de medir”. Solo cuentan con los números que el Instituto Nacional de Estadística publica año a año, porque falta un Plan Nacional contra el suicidio, mil veces anunciado y mil veces pospuesto, que armonice todas las estrategias y que ofrezca datos que ayuden a implementar estrategias más eficaces. El INE da la cifra de fallecidos “pero hay otras formas de medir, como el número de hospitalizaciones que se producen como consecuencias de solicitudes de ayuda a emergencias por razones psiquiátricas, el número de consultas que tienen que ver con conductas suicidas… Todos estos datos tan importantes si pudiésemos tenerlos recogidos en un inventario nacional nos darían herramientas muy valiosas para saber cómo seguir”.

Las víctimas:superar el duelo

Se calcula que cada caso de suicidio deja entre 6 y 20 personas supervivientes marcadas de por vida. A veces con ideación suicida, y a veces pasando un duelo considerado el más complicado de superar. Carlos Soto perdió hace 9 años a su hija de 15. La adolescente se quitó la vida.

Pasaron el duelo en soledad. “En el principio del duelo no nos permiten hacer lo que necesitamos hacer, que muchas veces es llorar, contar muchas veces lo que nos pasa, enfadarnos… seguir los pasos del duelo-explica Carlos Soto- se nos prohíbe porque la gente tiene miedo de enfrentarse al dolor ajeno.

Y aunque es imposible llegar a entender el porqué, necesitamos adaptarnos a la situación y a comprender que es algo que ha sucedido y que no tiene por qué condicionar nuestra vida. Nosotros nos encontramos con personas a las que le ocurrió hace 20 años y no han podido hablar de ello ni con la familia. Hablar entre nosotros, comprobar que las cosas que nos pasan, incluso las más raras, también les pasan a los demás, nos ayuda muchísimo”. Cuando esto ocurrió ya había perdido a tres amigos de la misma forma. Entonces no se hablaba nada de suicidio. Nada.

Consuelo y formación

Desde su trágica pérdida, se dedica a ayudar a otras como él a pasar el duelo y nos confiesa que no es muy optimista con respecto a que el descenso en el número de muertes autoinfringidas se mantenga. “Estamos hartos-confiesa-de recibir noticias desde los colegios de que hay un aumento terrible de autolesiones. Y esto en sí mimo ya es un problema… A lo mejor están apareciendo otras cosas que pueden sorprendernos más adelante”.

Vetos, miedo por parte de los padres en los colegios a que den formación, en los medios para tratar el tema, falta de formación, ausencia de un plan nacional… son algunas de las piedras en el camino que detecta Carlos Soto, que reconoce que con todo “algo se va consiguiendo”. Reconoce que algunos territorios han hecho sus propios protocolos, pero considera imprescindible ese plan nacional, que si para los profesionales sería una herramienta básica para conseguir más datos, más información para el superviviente es importante además “que regule y controle, para que todos los planes que se hagan sean iguales y estén basados en las mismas normas, las que los expertos marcan como prioritarias o de más importancia para contrarrestarlo. No se hace porque hay mucho miedo a tocar el tema”.

Recuerda, eso sí, que las víctimas supervivientes, están abandonadas, no se les da apoyo, y que ese plan nacional debe acordarse de ellas, de los que deben superar el duelo más doloroso de todos los que existen.