El azúcar: ¿la adicción del siglo XXI?

Hace poco hemos conocido que Coca Cola estudia entrar en el mercado de las bebidas con marihuana. Siempre que hablamos de esta droga lo relacionamos inconscientemente con la adicción que produce. Esto nos ha hecho plantearnos que, obviando las sustancias estupefacientes, hay muchos otros productos a los que nos enganchamos como los refrescos o el chocolate. En otras palabras, el azúcar. ¿Es comparable la adicción al azúcar a la de la marihuana?

Empecemos por un hecho tan simple como olvidado. Los seres humanos fuimos creados para injerir alimentos naturales, no procesados. Todos los azucares que hayan sido procesados o que no estén en alimentos naturales como las frutas, no son recomendables. Y esto se reduce a la mínima expresión si además, los productos que tomamos son procesados...

Muchos expertos consideran que el azúcar es la nueva adicción del siglo XXI. Para que nos hagamos una idea, la Organización Mundial de la Salud recomienda 25 gramos al día y establece el máximo en adultos en 50 gramos. Pues bien, en la mayoría de las sociedades occidentales lo superamos. En España rondamos los 75 gramos al día por persona y en Estados Unidos los 120 gramos.

Este descontrol alimentario genera en el cuerpo una serie de reacciones químicas que no son nada saludables. La mayoría de muertes en los países más desarrollados se dan a causa de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares (infartos o los ictus) o la obesidad. Por no hablar de las dichosas caries, que tampoco tienen ninguna gracia. Los médicos coinciden en que manteniendo un estilo de vida saludable y una buena alimentación, se podría reducir el número de estos fallecimientos. Sin ir más lejos, hay muchos países que han comenzado a luchar contra esta preocupante cifra. El ejemplo más claro es el de Gran Bretaña, donde han comenzado a aplicar gravámenes especiales a las bebidas azucaradas.

No sabemos si finalmente Coca-Cola acabará introduciendo un producto nuevo con marihuana. En caso de hacerlo no sería la única, ya que en los últimos años varias empresas han comenzado a comercializar bebidas con esta sustancia, y en el caso de Coca-Cola esos productos estarían diseñados principalmente para reducir inflamaciones y dolores. Pero lo que si nos queda claro es que existen muchas sustancias perjudiciales para nuestro organismo en los armarios de nuestras casas.