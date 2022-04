Astenia primaveral, el trastorno afectivo estacional que afecta a muchas personas, ¿Qué es y por qué aparece?

El dicho de "la primavera la sangre altera" es cierto. Y es que con la llegada de esta estación, nuestro organismo puede verse afectado por la astenia primaveral. Es una sensación de tristeza, cansancio continuo e incluso falta de apetito. Pero, ¿Por qué ocurre? Pues se debe a que nuestro reloj biológico necesita acostumbrarse al cambio del clima. Las personas que están dentro del rango de edad de entre los 20 y los 50 años son los más propensos a sufrir la astenia. Además, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero la astenia no es exclusiva de la primavera, también puede ocurrirnos al entrar en el otoño.

De la misma manera, el cambio del clima y del horario, con tardes más cortas y noches largas puede hacer que nos sintamos más tristes de lo normal. Pero volviendo a la astenia primaveral, se trata de un trastorno afectivo estacional (SAD), es decir, un fenómeno que afecta a la fisiología de las personas. La principal causa de que suframos este trastorno es porque nuestro cerebro ha dejado de segregar serotonina (hormona de la felicidad). Además, nuestro organismo se siente cansado porque necesita producir más energía durante esta estación.

¿Por qué aparece la astenia primaveral y cómo sobrellevarla?

Los expertos explican que otra causa puede ser que el cuerpo no ha notado el cambio de estación de igual forma que nuestro cerebro cuando ve el tiempo o su calendario y es consciente de que estamos en primavera. El reloj biológico de los individuos no es consciente de si la hora se ha adelantado o atrasado. No obstante, no hay que olvidar que las personas con alergia provoca astenia. Cuando las plantas florecen y los alérgenos danzan por el aire, muchas personas tienen que tomarse antihistamínicos para evitar los picores de ojos y nariz, moqueos y estornudos que les provoca la alergia. Pero el inconveniente está en que estas pastillas producen somnolencia como efecto secundario.

Lo caótico de la primavera es, sin duda, el cambio de tiempo que hay por días. De repente hace un día estupendo y brilla el sol, como al siguiente cae una tormenta. Esta inestabilidad climática afecta al estado de ánimo de forma inconsciente. Pero no hay que desesperar, en poco tiempo nuestro cuerpo se acostumbrará a estas variaciones y a la nueva estación que ha llegado. De esta manera, volveremos a sentirnos contentos y la astenia desaparecerá. Lo único que tenemos que hacer es esperar pacientemente a que este tiempo pase, pero hay actividades que pueden servir para subir el estado de ánimo y evitar tener unos síntomas demasiado severos de la astenia. Estas son las siguientes:

Realizar ejercicio . La actividad física es fundamental en cualquier época del año, ya que ayuda al cuerpo a mantenerse en forma y saludable. Además, se ha demostrado en múltiples ocasiones los beneficios que tiene para la salud. Sin embargo, en el inicio de la primavera, si notamos que tenemos astenia, la actividad debe ser más moderada que de normal, para no fatigarnos demasiado.

. La actividad física es fundamental en cualquier época del año, ya que ayuda al cuerpo a mantenerse en forma y saludable. Además, se ha demostrado en múltiples ocasiones los beneficios que tiene para la salud. Sin embargo, en el inicio de la primavera, si notamos que tenemos astenia, la actividad debe ser más moderada que de normal, para no fatigarnos demasiado. Llevar una dieta equilibrada . En primavera aparecen muchas frutas de temporada, que son ricas en vitaminas y mantienen nuestra alimentación sana. No hay que dejarse llevar por la comida basura.

. En primavera aparecen muchas frutas de temporada, que son ricas en vitaminas y mantienen nuestra alimentación sana. No hay que dejarse llevar por la comida basura. Beber suficiente agua . Los días de calor de la estación primaveral pueden llegar a alcanzar temperaturas bastante altas y podemos sufrir un golpe de calor si no bebemos suficiente agua. Mantenerse hidratado siempre es sano.

. Los días de calor de la estación primaveral pueden llegar a alcanzar temperaturas bastante altas y podemos sufrir un golpe de calor si no bebemos suficiente agua. Mantenerse hidratado siempre es sano. Pasear. Salir a andar por zonas verdes o por la calle puede ayudarnos a mejorar el estado de ánimo, estar expuestos al sol, respirar al aire libre... todas las actividades son buenas para nuestro cuerpo. En definitiva, debemos cuidarnos sea la etsación que sea.