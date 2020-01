Así es el reto viral de las propinas para este nuevo año, que ya ha dejado 2020 dólares a una camarera

Se trata de un reto solidario dirigido a las personas que trabajan en el mundo de la hosteleria. Su nombre en inglés es concretamente '2020 tipo challenge' (reto de la propina 2020). Un reto que anima a la gente a dejar una propina cuya cifra contenga el número que aparece en este año: 2020. Puede servir tan solo dejar 20 céntimos, 20 euros o 2020 euros (en cualquier moneda o divisa). Mientras más alta sea la cantidad, lógicamente, más valor tendrá el reto.

Este '2020 tip challenge' ya tiene su primera historia de éxito en Michigan. Una mujer llamada Danielle Franzoni recibió 2020 dólares de propina de una pareja que había tomado una comida de 23 dólares. "Feliz año nuevo", rezaba la nota que escribió la pareja anónima en la cuenta. La camarera no lo podía creer, que afirmó al periódico local Alpena Times: "Cosas como estas no le pasan a personas como yo". Es más, llegó a preguntarle a su jefe si podía quedársela realmente.

Una alegría para la vida de Franzoni, quien estuvo inmersa en el mundo de las drogas, vivió en un refugia para mendigos y que comenzó una nueva vida mudándose a Alpena. "Voy a construir un futuro debido a esto", dijo a WXYZ, afiliada de CNN. "Mis hijos tienen un futuro y yo tengo un hogar".

