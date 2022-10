Así es el día a día de Nicolás: "El compositor de musical más joven de España"

Nicolás Sanz tiene 18 años y es diferente al resto del centenar de jóvenes con los que convive en su Colegio Mayor: “Compongo musicales”, cuenta Nicolás. Se quiere “dedicar al mundo de los musicales” y para ello, ya está trabajando en una producción “a nivel profesional”. No es un plan entre amigos. Su equipo está compuesto por nueve actores, pero además tienen una persona que lleva redes sociales y una capitana de baile, entre otros.

Desde que era pequeño ya quería poner sobre las tablas historias sonoras: “De toda la vida me han gustado pero nunca he sabido lo que eran los musicales”. Rememora cuando veía producciones como Mary Poppins. Él las disfrutaba pero no entendía de etiquetas. También participó en algunas obras en la escuela: “En sexto de primaria montamos un musical y yo participé como actor secundario”. Pero el momento clave llegó cuando empezó a ver estas obras “por YouTube” y por internet se nutrió del musical estadounidense.

Confiesa que no tienen el “presupuesto de algunos musicales que están en Gran Vía”. Aun así, suplen esta falta de medios con “mucho trabajo” y reconoce que el musical “tiene buen nivel”. Lo importante para Nicolás es que “sale un producto de calidad para el presupuesto que tenemos”.

Su musical, que se llama ‘La sala de espera’, nació mucho antes de su estreno: “La idea se me ocurrió cuando estaba en 4º de ESO”. Es decir, hace 5 años. Pensó en un lugar sencillo: una sala de espera y entonces comenzó a componer. “Escribí la primera canción”, rememora, pero lo dejó en pausa al poco tiempo. Abría muchas veces el papel, pero no avanzaba nada, hasta que un día pensó: “A qué estoy esperando, si puedo hacerlo”. Así fue como empezó “a darle caña” al guion, a componer las canciones y a diseñar coreográficamente cómo iba a ser el musical.

Un director de musical único

“¿Cuánta gente de mi edad ha compuesto un musical?”, se pregunta Nicolás. Él cree que no es lo habitual y es algo que quiere poner en valor “porque sería probablemente el compositor de musical más joven de España”, reconoce.

Nicolás se ha formado para conseguir todo esto que se ha propuesto. Aunque al principio pensaba que no se podía dedicar al mundo de la interpretación porque se iba “a morir de hambre”. Se concienció de que simplemente se trataba de “trabajar duro” así que al final “el año pasado empezó a estudiar artes escénicas en la escuela JANA”.

Pero no solo estudia interpretación. Este año cursa el segundo curso de magisterio bilingue. Su horario es una montaña rusa: “Normalmente tengo clase entre semana de lunes a viernes y suelo acabar a las 12:30, luego me suelo venir al Colegio Mayor a grabar todas las canciones, luego ya es comer e irme a JANA”. Y el fin de semana tiene los ensayos en el Colegio Mayor con los actores profesionales.

El sacrificio que exige este trabajo no podría superarse sin una vocación enorme. Y es que, incluso antes de saberlo, ya le gustaba ser director: “Teníamos un radiocasette en casa con música clásica”, recuerda Nicolás. “Cogía un taburete, lo ponía en el salón y me ponía a hacer como si fuera un director”, explica. Tenía cinco años: “A mí me encantaba controlar que funcionase toda la música”. Trece años después, ha conseguido hacerlo profesionalmente. El 16,17 y 18 de diciembre, se encenderán por primera vez las luces para este joven director en el Colegio Mayor Moncloa.