La Asamblea de Madrid rechaza reprobar al consejero de Sanidad por la pandemia

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, la iniciativa planteada por Unidas Podemos para reprobar y cesar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su gestión de la crisis del coronavirus.

La proposición no de ley (PNL) del partido morado sólo ha contado con el apoyo del PSOE y Más Madrid, que han reprochado en bloque al consejero varios aspectos de su labor al frente de la respuesta sanitaria a la pandemia, en especial la polémica en torno a los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales.

Este asunto ha provocado desencuentros entre Escudero (PP) y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), que ha rechazado la reprobación de su compañero de Gobierno, al igual que el resto de diputados de su grupo, pese a las sospechas de que pudiera romper la disciplina de voto.

Reyero, que ha salido del hemiciclo inmediatamente después de la votación y no ha participado del aplauso que el resto del Gobierno ha dedicado a Escudero, calificó de "inmoral" e incluso "ilegal" una versión del protocolo que excluía a personas con discapacidad y recomendaba no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que no puedan caminar por sí solos.

Escudero, que asumió la gestión sanitaria de las residencias durante la pandemia, afirmó que ese documento era un "borrador" enviado "por error" a los centros.

Una versión que contrasta con los hasta cuatro correos electrónicos enviados por Sanidad a Políticas Sociales pidiendo el traslado del texto a los centros.

También fueron publicados por 'El País' unos correos que Reyero envió a Escudero expresando su disconformidad con los protocolos.

Durante el debate de la reprobación de Escudero, la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera ha criticado que el Gobierno madrileño quiera "escurrir el bulto" de las residencias y "buscar otros culpables".

A Ruiz Escudero le ha responsabilizado de unos protocolos que eran "cuanto menos poco éticos", y ha apostillado: "Usted no los firmó pero lo que ha hecho es callarse".

Desde Más Madrid, la diputada Mónica García ha reprochado a Escudero haber entrado en "un fuego cruzado con otro miembro de su Gobierno" y que mintiera "sobre que iban a medicalizar las residencias" y "sobre que la sanidad no estaba colapsada".

La diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa ha subrayado que los protocolos "eran órdenes directas de la Comunidad de Madrid para prohibir la asistencia sanitaria a personas" en lo que supuso "una decisión política" del Gobierno del Isabel Díaz Ayuso y -ha añadido- "eso se llama eugenesia".

En defensa de Escudero han salido PP y Ciudadanos y Vox, cuya diputada Gádor Joya ha apostado por una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades, pero sí ha pedido reiteradamente la dimisión de Reyero,"el máximo responsable antes y durante los días de más dureza".

Sobre los protocolos de derivación, el parlamentario popular Eduardo Raboso ha comentado que en medicina hay textos así "absolutamente para todo", que los hacen "los sanitarios" y que tienen "un valor orientativo" pero no "absoluto".

El diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha señalado que las principales víctimas de la COVID-19 han sido las personas mayores, algo que ha sucedido "en toda España", no solo en Madrid.

Escudero ha aprovechado previamente la sesión de control al Gobierno para defender que las derivaciones de residencias a hospitales (más de 11.200 desde el inicio de la pandemia) se hicieron bajo "criterios clínicos y éticos" de los profesionales, y que "nunca se ha dejado de prestar asistencia sanitaria a los mayores".

"Parece evidente, por tanto, que este ataque al Gobierno de Madrid, y a sus profesionales, solo responde a fines políticos y electorales", ha recalcado Escudero, que ha anunciado la puesta en marcha este verano un estudio de seroprevalencia en las residencias de mayores.

Durante la sesión de control, también Ayuso ha defendido la labor de Escudero, alegando que fue quien encendió las alarmas a nivel nacional, y ha espetado: "Menos reprobaciones y más escuchar".

Reyero, por su parte, ha vuelto a desmarcarse de la opinión de su Gobierno, que alega que la responsabilidad de las residencias durante el estado de alarma en la pandemia ha sido del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al ostentar el mando único.

"Yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma y está en esta consejería", ha declarado.