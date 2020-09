Arturo, de cuidados paliativos a retomar su vida en casa con su familia

Con una enfermedad incurable, Arturo considera que la vida le ha dado más de una oportunidad y la última vino la pasada primavera en plena pandemia de COVID-19. Ingresó en abril en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Vía Norte Laguna con un efisema y un tumor de pulmón inoperable y logró salir en pocas semanas y retomar su vida en casa y también en la calle gracias a su mochila de oxígeno.

“Vamos, me siento bien, también por el humor que tengo porque como no pienso en lo malo...Salgo pues en vez de ir más deprisa voy más despacio. Que me tengo que sentar me siento. Al principio me daba vergüenza llevar la mochila pero ya no me apura nada” explica a COPE Arturo a punto de cumplir los 67 años el próximo día 19.

Su mujer Erminia un año más joven habla de “milagro”, cuando a su marido lo llevaron a paliativos, confiesa, “pensé que no lo volvería a ver”. “De locura, el que pudiera volver a casa, porque es algo que ya no nos esperábamos pues sucedió, un milagro, así que muy contentos” señala.

Recuerda emocionada y a la perfección ese día, el de la vuelta de Arturo a su piso de 80 metros cuadrados en Móstoles en el que viven junto a sus tres hijas y sus tres nietas. “Estábamos todas mirando por la terraza esperando a que llegara mi hija con él. Cuando lo vimos salir del coche saltamos como niñas pequeñas. Y cuando él entró en casa pues mi nieta la pequeña se le agarró a las piernas y le decía yayo, yayo, yayo, te quiero” rememora Erminia.

Tal fue la mejoría que pudieron marcharse de vacaciones al pueblo, Puerto de San Vicente, en Toledo, un lugar perfecto para Arturo a 200 metros de los pinares. “Allí todo es oxígeno, hay eucaliptos, pinos, olor a jara y entonces me quito la mascarilla. Y les digo, perdonad pero es que tengo que coger aire para cuando me falte” comenta Arturo entre risas.

Sus días los pasa haciendo crucigramas a bolígrafo o dominós en el móvil y en la tablet. Sabe que lo que tiene no va a mejor pero está dispuesto a disfrutar de lo que le quede. Con Erminia lleva 48 años y ninguno se plantea tirar la toalla.

EL PELIGROSO DEBATE DE PALIATIVOS VS. EUTANASIA

El Congreso debate hoy de nuevo la eutanasia que el PSOE plantea como un derecho y las alternativas para un desarrollo integral de los cuidados paliativos que plantean PP y VOX pero los expertos consultados por COPE creen peligroso el planteamiento que se hace y, en concreto, la pretendida elección entre cuidados paliativos y eutanasia.

Y es que nos explica José Ramón Amor, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI “no hay que elegir entre cuidados paliativos y eutanasia, hay que garantizar los cuidados paliativos y cuando estén garantizados ya hablaremos de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido”.

Considera que hay suficiente legislación de cuidados paliativos en las Comunidades Autónomas y que el problema es que no se cumplen y la situación se ha deteriorado aún más con la emergencia sanitaria. Tras el previsible rechazo de las enmiendas a la totalidad de PP y VOX, la ley socialista cuya admisión a trámite ya se debatió en febrero en el Congreso seguirá su trámite parlamentario.

Para Amor “lo que me sorprende es que después de todo lo que ha pasado estos meses que no se diga que esto hay que frenarlo, que no se retire esta iniciativa legislativa del parlamento, que no se diga que no es el momento”. Y es que en su opinión “abrir el melón de la eutanasia en este contexto es absolutamente inmoral desde una ética no confesional”.

Explica que hoy no se dan las circunstancias para que alguien pueda decidir libremente acabar con su vida cuando tiene una enfermedad incurable o dolorosa precisamente porque no hay unos cuidados paliativos de calidad.

Amor acompaña espiritualmente a personas en el final de su vida y su experiencia es muy clara “todos los casos que yo he acompañado querían vivir, ninguno quería morir”. Quienes llevan más años que él en paliativos dicen mayoritariamente lo mismo “la inmensa mayoría de las personas que manifiestan un deseo de morir lo que realmente están demandando son unos cuidados paliativos de calidad y en el momento en el que se los proporcionas esa petición desaparece”.