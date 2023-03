Arranca el XXV Congreso Nacional PROVIDA, ¡en la brecha! Cómo apuntarte y programa completo

Este viernes arranca el XXV Congreso Nacional PROVIDA, cuyo lema es ¡En la brecha! Un lema que quiere reflejar, por un lado, que todo lo que se ofrece en este congreso está en contacto directo con la realidad, con las dificultades de muchos seres humanos en distintos momentos desde el comienzo de su existencia.





Mayor Oreja, Bullón de Mendoza o Benigno Blanco, entre otros

A lo largo de los días 3 y 4 de marzo, en los que se celebrará el congreso organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida en colaboración con la Universidad CEU San Pablo y la ACdP, podremos escuchar a algunas de las voces más experimentadas en la defensa de la vida en nuestro país.

Entre los ponentes que intervienen podrás escuchar a algunas de las voces más importantes sobre el tema en España. Desde don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP y Fundación Universitaria San Pablo CEU, hasta el exministro del Interior don Jaime Mayor Oreja.





Consulta el programa completo

Este viernes 3 de marzo comenzará el congreso:

15:45 - Recogida de acreditaciones.

16:15 - Inauguración y presentación: don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP y Fundación Universitaria San Pablo CEU. Dª Alicia Latorre, presidente Federación Española de Asociaciones Provida.

- Conferencia inaugural: Retos actuales a la luz de la Bioética. Con D. Nicolás Jouve de la Barreda, doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático emérito de genética U. Alcalá de Henares y exmiembro del comité de Bioética de España.

17:00 - El embrión humano, gran desconocido: D. Francisco Güell, doctor en Filosofía y Letras. Licenciado en ciencias biológicas.

- Vulnerabilidad en el ámbito de la reproducción humana asistida. D.ª Marta Albert, profesora titular Filosofía del Derecho URJC. Máster en Bioética. Investigadora.

18:00 - Pausa para el café

18:30 - Demografía y vida en España: D. Alejandro Macarrón, ingeniero de telecomunicaciones, director de la Fundación Renacimiento Demográfico.

19:00 - La desprotección internacional del embrión in vitro: D.ª Natalia Ochoa, profesora titular. Derecho Internacional Público. UCJC.

- Un nuevo proyecto cultural: D. Jaime Mayor Oreja. Ingeniero agrónomo. Exministro de Interior. Presidente de 'One of Us'.





El sábado 4 de marzo el congreso se distribuirá de la siguiente manera:

10:00 - Eutanasia, ¿hay vidas indignas? - D. Antonio del Moral, doctor en Derecho, fiscal, magistrado del Tribunal Supremo.

10:45 - Actitud ética ante el dolor y el sufrimiento - D. Salvador González Barón, catedrático Emérito de Fisiología Humana. Neurofisiólogo.

11:30 - Asomados al abismo: ¿podemos prevenir el suicidio? - D.ª María de Julián, psicología orientadora, máster en cuidados paliatovs. Prevención del suicidio.

12:15 - Pausa para el café

12:45 - Lo que está pasando en España - D. Benigno Blanco, abogado de ejercicio, experto en asesoría de empresas y gestión pública. Expresidente Foro de Familia.

13:30 - El ginecólogo ante el aborto - D. Juan Acosta. Ginecólogo y obstetra Hospital General de Catalunya. Experto en métodos naturales.

14:15 - Pausa para la comida

15:30 - El tratamiento de la infertilidad: alernativas a la FIV - D. Giussepe Grande, médico endocrinólogo y andrólogo. Hospital Universitario Padova (Italia)

16:30 - Experiencias:

- Carla Restoy: de proaborto a provida

- Alberto Boyero: los hombres también lloran

- Dorotea Obono Ndong: vencer el bien con el mal

- Leire Navaridas: Cuando pasas por una IVE (Intervención Violenta del Embarazo)

17:15 - Vídeos cortos

17:30 - Hablan las asociaciones y recordamos a los que se han ido

18:15 - Cine: próximos estrenos

- Próximos eventos e iniciativas

18:30 - Clausura





¿Cómo puedo inscribirme?

Inscribirte al XXV Congreso Nacional PROVIDA es más sencillo de lo imaginas. Tan solo tienes que acceder a la ficha de inscripción haciendo clic en el siguiente enlace. A continuación, podrás encontrar las fichas para inscribirte, ya sea para hacerlo de forma individual o en grupo con un mínimo de cinco personas. Si, por el contrario, deseas hacerlo como un profesional de la prensa, deberás rellenar el siguiente formulario.

Recuerda que también puedes encontrar más información aquí: https://provida.es/feapv/





"En la brecha", el lema elegido para el congreso

Nada de lo que se aborde en el congreso está elegido al azar, así como tampoco el lema del mismo. "En la brecha" quiere transmitir varias cosas. Por un lado, todo aquello que los participantes podrán ver en el evento, que estará en contacto directo con la realidad, mostrando lo que existe detrás de las dificultades de muchos seres humanos en distintos momentos de su vida.

Por otro lado, "estar en la brecha" es realmente situarse en la grieta por la que una fortaleza puede hacernos vulnerables. Estamos hablando de tapar y servir como muro de contención para prevenir que esa grieta pueda hacerse más grande. Para hacerlo, es necesario mostrar la verdad, la grandeza de cada vida humana y sacando a la luz las estrategias ideológicas y económicas que han invadido a la sociedad y a los corazones.

Para curar esta brecha es necesario hacerlo desde dentro a afuera, con limpieza, para poder de volvernos la esperanza. Este Congreso quiere aportar ciencia, conciencia y experiencia. Quiere contribuir a formar, alentar y reforzar toda acción que dé voz a los silenciados, a los olvidados, a todo ser humano que lo necesite, desde su concepción hasta la muerte natural. Una amplia variedad de temas y estilos que no dejarán a ninguno de los asistentes indiferentes.