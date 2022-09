Arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis para mayores de 80 años y residencias

Este lunes arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis anticovid, la primera adaptada a las nuevas variantes. Se va a inocular tanto a las personas mayores de 80 años como a todas aquellas que viven en las 5.500 residencias que hay en España. Y, en la mayoría de comunidades, se administrará junto a la de la gripe. Los geriatras recuerdan la importancia de esa doble protección en el inicio del otoño a pesar de la baja incidencia de los dos virus en este momento.

En España hay 2,9 millones de españoles con más de 80 años, según el INE, si bien muchas autonomías han optado en esta primera fase por priorizar a mayores institucionalizados (390.000). La excepción será la comunidad andaluza que se sumará a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre a fin de hacerla coincidir con la vacuna de la gripe.

Siguiendo la recomendación del Ministerio de Sanidad, y en función de la disponibilidad, algunas comunidades como Galicia, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja o el País Vasco sí administrarán desde el lunes de forma simultánea las nuevas vacunas de Pfizer o Moderna adaptadas a variantes de ómicron junto con el antídoto de la gripe.

Estas vacunas, según Sanidad, se podrán inocular con otras como el preparado frente al neumococo en función de la factibilidad y a fin de agilizar el proceso de protección cara al otoño. Además de la población de más de 80 años y residentes en centros de mayores, Sanidad recomienda que acudan a vacunarse los menores de 60 que por diferentes motivos no han completado su pauta o no aún no se han vacunado frente al coronavirus.

La cuarta dosis por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas ya tienen todo preparado para iniciar la campaña anticovid de este otoño y, de forma general, han priorizado inocular la vacuna a los usuarios de residencias y abrir la cita para los mayores de 80. En principio, las consejerías se han decantado por administrar la vacuna en los centros de salud en lugar de utilizar "vacunódromos" al ser estos mayoritariamente centros culturales y deportivos en plena actividad, con la excepción de Galicia, que sí prevé reservar grandes recintos para la campaña de vacunación.

En Castilla y León se articularán los lugares habituales para los casi 800.000 castellano-leoneses susceptibles de recibir la cuarta dosis. Respecto a la vacuna de la gripe, Castilla y León la generalizará para todos los grupos que la tienen recomendada a partir del 17 de octubre, que es cuando suele comenzar la campaña oficial, y será con cita previa.

Galicia comenzará a vacunar el lunes a 22.000 usuarios de residencias, a quienes dará la posibilidad de recibir el antídoto de la gripe. Y una vez finalizado el proceso se continuará vacunando a los mayores de 80 años en grandes recintos y en orden descendiente. En la Comunidad de Madrid la vacuna comenzará este lunes a administrarse en un total de 733 residencias de mayores y centros de discapacidad, tanto a residentes como a trabajadores sanitarios, para lo que se cuenta con equipos de Atención Primaria, del Summa 112 y personal experimentado. Fuentes de la consejería de Sanidad madrileña han avanzado que esperan alcanzar coberturas superiores al 95 %, como ocurrió con la primera dosis de refuerzo.

Cataluña iniciará la campaña en las residencias con los dos pinchazos, covid y gripe. Para la gripe, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha explicado que han comprado vacunas de "alta carga, capaces de generar anticuerpos durante seis meses". En La Rioja, la cuarta dosis se administrará en una primera fase en residencias de mayores y centros con discapacidad y será simultánea con la de la gripe.

En Extremadura, la Junta prevé vacunar, entre el 26 de septiembre y finales de diciembre, a 345.500 extremeños mayores de 60 años o con factores de riesgo, y también les ofrecerá la posibilidad de los dos pinchazos. En esta comunidad la campaña arrancará en residencias de mayores, centros de discapacitados y personal sociosanitario, una población diana de 30.000 personas.

La Comunidad Valenciana se sumará el lunes al proceso de vacunación empezando por los mayores institucionalizados, igual que Aragón, que espera acabar con el proceso en 15 días y a partir del 3 octubre abrir un sistema de autocitas a mayores de 80 para que acudan a vacunarse de covid y gripe a sus centros de salud.

También Navarra empezará con las residencias (unos 8.500 personas). El mismo lunes el Gobierno foral abrirá el plazo para mayores de 80, personas en riesgo y mayores de 60 a fin de que pidan cita a partir del 10 de octubre, cuando se les administrarán las dos: covid y gripe. En el País Vasco la vacunación frente a la gripe y la covid-19 arranca el lunes en residencias de mayores y el 3 de octubre para los grupos de riesgo. El 1 de noviembre comenzará para el resto de la población.

En Canarias, las nuevas vacunas comenzarán a inocularse a la población con más de 80 años, que serán citados en sus centros de salud y a los ancianos de residencias. Para esta primera fase, la consejería ha recibido un lote de 273.600 dosis, de las que 230.400 son de Pfizer y 43.200 de Moderna.

En la otra comunidad insular, Baleares, la vacuna comenzará a administrarse a 3.147 residentes de geriátricos y en paralelo comenzará la citación de unas 53.000 mayores de 79. En este caso, la vacunación doble covid-gripe se iniciará el 13 de octubre en la franja de edad que va de 60 a 79 años.

Asturias también iniciará la campaña en residencias y hará coincidir los dos pinchazos desde el lunes, mientras que Castilla-La Mancha ha precisado que la cuarta dosis comenzará con los más vulnerables y mayores de 85 años institucionalizados. La Región de Murcia prevé empezar por residencias y hacer coincidir los dos pinchazos pero, para ello, ha reclamado a Sanidad "celeridad" en el envío de vacunas.

La consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado que inicia la campaña con institucionalizados, mayores de 80 años y personal sanitario. La ciudad autónoma de Melilla comenzará con la cuarta dosis el lunes con 1.800 viales para mayores de 80, mientras que en Ceuta no han definido aún fecha.

Tras este primer grupo de vacunados, la Comisión de Salud Pública ha recomendado administrar la cuarta dosis a la población de 60 a 79 y menores de esta edad que presenten condiciones de riesgo, y avala que en todos los colectivos se administre junto a la de la gripe. Asimismo, se aconseja para el personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, personal del servicio de emergencias en contacto con pacientes y personas que trabajan en residencias de mayores o de atención a la discapacidad.