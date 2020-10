Ariana Grande lanza Positions, nuevo single y videoclip

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Tras varios días lanzando pistas a sus fans en redes sociales, Ariana Grande ha lanzado un adelanto de Positions, su nueva canción acompañada de videoclip.

El tema es el primer single de su próximo disco, que se convertirá en su sexto álbum de estudio. En el videoclip dirigido por Dave Meyers la cantante aparece en la Casa Blanca, ejerciendo de presidenta de Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=tcYodQoapMg

Grande confirmó por primera vez su próximo proyecto musical el 7 de octubre a través de Twitter, publicación que aprovechó para mandar un mensaje político. "Haciendo nuevas mezclas y recordándote de nuevo que te registres para votar si aún no lo has hecho. Vota pronto", escribió.

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1313887317979877379

"Estoy ansiosa por lanzar mi álbum este mes", tuiteó la estrella recientemente. Por el momento se desconoce el título de su nuevo trabajo o la fecha de lanzamiento. Grande lanzó su último disco, titulado Thank U, Next, en 2019. Este último proyecto vendió más de un millón de copias en todo el mundo.

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1316408485169360896

Este año la estrella se unió a Lady Gaga para grabar Rain On Me. El dúo actuó durante los MTV VMAs 2020 y se hizo con el premio a mejor colaboración y mejor canción del año. Grande también ha colaborado con Doja Cat en Say So x Goodnight N' Go.

Tras un año alejada del estudio, la cantante parece haber aprovechado el confinamiento por coronavirus para hacer nueva música. Ya en marzo, la intérprete compartió un teaser de 45 segundos de una canción en la que estaba trabajando, un tema que los fans están convencidos de que se titula Nasty y que todavía no ha sido publicado.