Arbitraje testamentario, una rápida solución para evitar enfrentamientos entre herederos

La muerte de un familiar se puede complicar cuando la herencia crea enfrentamientos entre los herederos. Con que uno de ellos se niegue a firmar puede empezar un proceso largo ante la Justicia, con mucha carga emocional para toda la familia, y sin poder disponer de los bienes heredados. La “pelea” en los tribunales puede durar hasta 7 años, nos dice el Notario de Madrid, Ignacio Gomá. Pero hay una fórmula, poco utilizada, que puede agilizar y resolver de manera rápida este conflicto. Es el arbitraje testamentario, una resolución jurídica que soluciona el problema por ley en seis meses.

Para poder utilizar el arbitraje testamentario el testador tiene que dejarlo por escrito, tiene que haber una cláusula en el testamento que permita utilizarlo en caso de conflicto. También puede ocurrir que los herederos no estén de acuerdo y acudan al arbitraje, pero ése ya sería un arbitraje convencional, no queda establecido en el testamento, explica Gomá a COPE.

Pero el arbitraje tiene un problema porque está limitado. La ley sólo lo permite a herederos no forzosos, no puede ser utilizado en el caso de herederos directos, no se puede utilizar en el caso de herencias de padres a hijos o de hijos a padres, que son la inmensa mayoría.

Es el caso de un anciano, soltero, sin hijos que, al morir, dejó su herencia a tres sobrinos, y con preferencia por una sobrina. Los tres le cuidaron a partes iguales en los últimos cinco años de vida, primero en su casa y después en una residencia. El anciano tenía un piso en Madrid capital, un chalet en la localidad madrileña de Manzanares El Real, dos coches y acciones bursátiles por valor de 300.000 euros.

Nombró herederos a partes iguales a los tres sobrinos, pero hizo una partición en el testamento. A la sobrina le dejó el piso de Madrid, un coche y 100.000 euros en acciones. A uno de los sobrinos el chalet de Manzanares El Real y un coche, y al tercero 200.00 euros en acciones. En el testamento añade una cláusula y ordena que las posibles disputas se resuelvan con un árbitro. Uno de los sobrinos se negó a firmar porque consideró que si eran herederos a partes iguales los bienes tienen adjudicados tienen que tener el mismo valor, y si alguno recibe menos debe ser compensado con otros bienes. El árbitro se tiene que encargar de ello.

Los árbitros son juristas, generalmente notarios o abogados, que han hecho un curso especial para el arbitraje. Las tarifas están establecidas. En el caso de una herencia de 250.000 euros el dinero a pagar son 14.000 euros. Si acuden a la Justicia el litigio se puede prolongar durante años y los gastos pueden ser elevados. Y mientras no haya decisión no se puede disponer de los bienes. En España, hay un 10% de herencias conflictivas y la cuarta parte está bloqueada. Una media de 5 ó 7 años para resolver el conflicto, con el coste económico correspondiente.

Los notarios piden una modificación de la ley porque agilizaría mucho los conflictos, y haría las cosas más sencillas para todos. Pero desde el Ministerio de Justicia nos dicen que no hay ninguna modificación ni reforma en marcha. En España, la Legítima para los herederos directos está muy arraigada y cuesta mucho abordar el tema. Para Ignacio Gomá la modificación, además de agilizar todos los trámites, ahorraría dinero, se podría disponer de los bienes mucho antes y evitaría muchos conflictos emocionales entre familias.