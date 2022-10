La aplicación que permite que los ciegos vean las películas en el cine: "Me ha cambiado la vida"

Una chica abrazó a José Ramón Riera al salir del cine. A ella se le saltaron las lágrimas y le dijo: “Usted me ha cambiado la vida”. Riera es empresario y creó una aplicación para móviles que permitía que los ciegos pudieran escuchar la audiodescripción de una película en una sala de cine normal a través de los auriculares. El día que estrenaron WhatsCine, que así se llama la aplicación, la emoción recorrió las butacas. “A partir de ahora puedo disfrutar esto con mi novio”, le dijo la chica “cuando él venía al cine yo me tenía que quedar en casa”. “Ya solo por eso me había merecido la pena”, reconoce Riera. Era junio de 2013, y desde entonces, en eventos como la Fiesta del Cine de esta semana, los ciegos pueden disfrutar del séptimo arte junto con sus familiares o amigos.

José Pedro González, ciego total y afiliado de la ONCE, cuenta que este sistema hace la industria “accesible”. Aunque todavía hay películas que no están adaptadas con este sistema, hay muchas que sí que puede compartir con sus seres queridos. Estos es lo más importante para González: “Compartir sobre la marcha estas experiencias”.

Se trata de un software que escucha los primeros cinco o seis segundos de audio que emite la película. El audio se ha ‘matcheado’, es decir, se ha etiquetado cada segundo del audio en el que está la película a través de un proceso técnico complejo. En el momento en el que se para de hablar, se aprovechan los silencios para audiodescribir la escena. Previamente se había creado una locución con el audio de un narrador que explica la situación que aparece en la pantalla. Para conectar la aplicación, los ciegos pasan el dedo por la pantalla mientras una voz sintética verbaliza lo que se está señalando. Hoy día, Riera explica que el sistema “está en el 70% de las salas”.

Audio





Y también se llevó a los festivales. Por primera vez, en el Festival de San Sebastián de 2013, se emitió una película con los “tres sistemas de accesibilidad”, comenta Riera: audiodescripción para los ciegos, subtitulado adaptado con colores para los sordos y lengua de signos que han nacido sordos. Gracias a ello se entera aproximadamente de “entre el 95 y 97% de lo que pasa en la película”, explica.

Además de vivir la experiencia social, “el cine tiene la potencia de los altavoces que te hace meterte mucho más de lleno en la película”, reconoce González. Los ciegos disfrutan de la trama sin que haya un sonido que perturbe al resto de espectadores. “Cuando vas al cine y alguien te cuenta la película se oye el murmullo”, aclara González. “Y puede haber gente que le puede molestar”, profundiza. Pero no solamente se puede usar en las salas. También en casa, “puedes vértela solo, porque antes alguien tenían que contarte la película”, detalla González.

Reconoce si hubieran querido hacer la aplicación “como un tema económico, no lo hubiéramos planteado”, porque no aporta grandes beneficios, según Riera. Aunque sí concede que “tiene que ser sostenible”. Pero lo esencial para el empresario es ayudar a devolver algo de lo que el mundo le ha dado: “Gates consiguió hacerle accesible Windows; Jobs, los teléfonos móviles y yo, la accesibilidad al cine y la televisión”. Los creadores recibieron el Premio Reina Letizia de tecnología accesible y cuando fueron a exportar el proyecto a Latinoamérica, “recibieron las llaves de Miami”, rememora Riera.

Gracias a este proyecto, González celebra que “poco a poco va calando estas formas de accesibilidad y la industria va contando con ellas”. Pero reconoce que aún queda mucho que hacer porque son “un grupo pequeño en comparación con toda la gente”. Sabe que “siempre va a ir más despacio”. Aun así, confía en que la inteligencia artificial avance para aportarles “seguridad por la calle” y ayuda a la hora de “reconocer entornos”. Un futuro que trae más accesibilidad a las personas que más lo necesitan.