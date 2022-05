Antiguos alumnos recuerdan su selectividad: "No estudié, fui tomando el sol, tardé veinte minutos y aprobé"

Es una de las épocas más decisivas de los estudiantes en toda su etapa como tal, y es que la concentración, la preparación y el estudio se tornan fundamentales para superar este escollo que puede señalar la dirección de su futuro. La selectividad regresa un año más, generando altas expectativas para los miles de jóvenes que accederán por primera vez al interior una facultad universitaria para examinarse.

Estas pruebas de acceso comienzan el próximo 1 de junio en lugares como La Rioja y se alargará en el tiempo durante dos semanas, hasta mitad de mes, en concreto hasta el 16 de junio. Durante todo ese tiempo, los estudiantes dirigirán todo su esfuerzo y todo su empeño a aprobar una prueba que está destinada a dirigir los primeros pasos de su carrera universitaria.

Quizá sea la primera gran decisión que toman los chavales en su vida, pero en muchas de esas ocasiones resulta un drama prematuro por no saber qué escoger. Elegir una carrera puede ser una decisión de lo más sencilla, o por contra puede pasar a ser un obstáculo enorme que dificulta su crecimiento y que incluso puede derivar en problemas de salud mental. En España está mayormente preestablecido, que un adolescente debe orientar su futuro a finalizar sus estudios obligatorios, realizar el correspondiente bachiller; y a continuación, meterse de lleno en las llamadas "ferias universitarias", lugares en los que las numerosas facultades que hay en nuestro país seducen a esas criaturas hacia la "maravillosa vida universitaria".

Mientras todos los jóvenes se enfrentan a este desafío para determinar hacia donde se dirigen sus estudios, la ilusión y la esperanza por la nueva etapa ya queda lejos para toda esa gente que se enfrentó a esta prueba antes en el tiempo. Y es que la selectividad ha experimentado multitud de cambios y modificaciones desde que se tiene concepción de su existencia. Multitud de nombres, variedad de condicionantes y diferentes claves.

Muchos de los que hace años que se enfrentaron a esos pupitres, recuerdan hoy en COPE lo que era vivir esa sensación de sentarse en aquellos pupitres, coger sus bolígrafos, y empezar a redactar lo que eran por aquel entonces los exámenes de reválida y prueba de madurez. En las épocas iniciales, y después de hacer la reválida, los estudiantes tenían que hacer un examen llamado "prueba de madurez", que era el que condicionaba el acceso a la universidad. Consistía en un ejercicio de idiomas y otro de cultura general.

Las claves del desafío

Hay dos consejos clave que, si vamos a examinarnos, conviene llevar a cabo para aportar un granito de arena a la consecución de nuestro objetivo. El primero de ellos consiste en hacer el recorrido al sitio de examen unos dos días antes para que identifiquen bien dónde tienen que ir y visualicen el entorno. Por último, el descanso es algo fundamental, por lo que es aconsejable no dejar nada para la tarde anterior y así la dediquen a tomar algo tranquilamente con su familia o amigos y no tener que repasar hasta el último momento ninguna asignatura.

La experiencia de muchos alumnos de pruebas de acceso de otras generaciones, sale a relucir para intentar ayudar a los jóvenes que desde mañana se sentarán en todas las universidades de España para tratar de sacar adelante un desafío estudiantil que no para todo el mundo es muy aceptable. "La clave es que no se pongan nerviosos, que se lo tomen con calma y no sufran", tranquilidad como llave para lograr abrir las puertas del futuro estudiantil.

En 2021 fueron 265.241 los alumnos que se presentaron a la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. El Ministerio de Educación aún no cuenta con los datos oficiales de los que lo harán este curso escolar. Lo que sí se sabe es que los estudiantes riojanos serán los que den el pistoletazo de salida a la prueba en el territorio nacional, lo harán el miércoles 1 de junio. A partir de ahí les seguirán en todas las comunidades autónomas. Los que más tarde acabarán la convocatoria ordinaria son los andaluces, lo harán el 16 de junio. De suspender, los navarros serán los primeros en volver a intentarlo (del 28 al 30 de junio); por su parte, los catalanes, los que más tiempo tendrán para preparar la repesca (del 6 al 8 de septiembre).