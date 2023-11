Anabel Pantoja, indignada con la prensa, se desmarca de los problemas económicos de su tía

MADRID, 10 (CHANCE)

Los problemas se le acumulan a Isabel Pantoja. Sus dificultades económicas serían tan graves que no llegaría con el caché de su gira por España -y que incluye conciertos en Barcelona, Bilbao, Madrid o Tenerife- para saldar su deuda; y por ello habría puesto a la venta todas sus propiedades: la finca Cantora, el ático de Fuengirola, la casa de El Rocío y los dos pisos que tiene en Sevilla y en los que residen actualmente su hermano Juan Pantoja y la viuda de su hermano Bernardo, Junko.

Mientras la japonesa se habría negado a abandonar su domicilio por consejo de su abogada -por lo que la tonadillera se vería obligada a desahuciarla-, Juan ha roto toda relación con la viuda de Paquirri, más sola que nunca.

Y es que según 'Vamos a ver', Isabel también estaría distanciada de su sobrina Anabel Pantoja, y de su equipo de peluquero y maquillador, José Antonio Abad y Alberto Dugarte, con los que habría tenido un enfrentamiento durante su gira por Estados Unidos -les habría acusado de hacer un "aquelarre"- y con los que seguiría trabajando tan solo por miedo a que hablen de ella y desvelen públicamente lo que han vivido a su lado.

Ajena a estas informaciones, Anabel ha viajado a Barcelona este jueves para disfrutar del concierto de Jay Wheeler tras solo 24 horas después de haberle visto en directo en Madrid. Y, tal y como ha sucedido en sus últimas apariciones, se ha mostrado de lo más tensa y esquiva ante las cámaras.

Así, nada más escuchar el nombre de su tía, la influencer ha cogido su teléfono y ha apurado el paso, intentando sin éxito evitar las preguntas sobre el delicado momento que vive la cantante de 'Marinero de luces'. "Perdona, ¿te importa? Es que estoy hablando por teléfono, cariño. Te he atendido, te he saludado, ¿vale, mi vida?" ha expresado, comentando con su interlocutor lo que estaba pasando: "Estoy hablando contigo y me meten el micrófono dentro y le he dicho, mira, no te voy a responder. El micrófono en la cara ¿sabes?" ha afirmado cada vez más molesta, dejando en el aire qué hay de cierto en los problemas económicos de Pantoja y si es cierto que apenas tiene relación con ella.

Impasible, Anabel tampoco ha querido hablar sobre el cumpleaños de su prima Isa Pantoja, en el que al parecer su tía no la habría felicitado a pesar de que supuestamente se habría arrepentido de no haber ido a su boda.