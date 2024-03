Ana María Aldón, su 'enhorabuena' a José Ortega Cano al enterarse de que va a ser abuelo de nuevo

MADRID, 1 (CHANCE)

José Ortega Cano está de enhorabuena. Y es que tal y como ha anunciado Michu vía exclusiva en la revista 'Semana' está embarazada de José Fernando, y si todo sale bien -ya que tan solo está de 10 semanas- será el próximo mes de septiembre cuando el torero se convierta en abuelo por segunda vez.

Una gran noticia que también tiene sus sombras, ya que la gaditana ha dejado claro que no quiere saber nada del hermano de Gloria Camila después de que éste le fuese desleal y descubriese la traición al ver unas imágenes de su pareja con otra mujer en portada de 'Diez minutos'. Dolida, Michu asegura que no hay posibilidades de reconciliación y que en esta ocasión va a hacer las cosas bien -no como con la hija de 6 años que tiene con José Fernando, María del Rocío- y va a criar a su bebé en solitario.

Después de que Ortega Cano se enterarse de que va a ser de nuevo abuelo y reconociese que ni siquiera sabe qué decir porque está asimilando la noticia, Ana María Aldón se pronuncia por primera vez sobre el embarazo de Michu, dando la "enhorabuena" entre risas a su exmarido por la llegada de un nuevo miembro de la familia.

"Ah, pues enhorabuena. Claro que me alegro chiquillo, que vengan muchos niños al mundo, lo que hace falta es darle de comer. Toda la felicidad para ellos" ha afirmado tras la gran final de 'GH DÚO'.

Aunque en esta ocasión no ha estado acompañada por Eladio, Ana María ha confesado que está "muy feliz" con su novio, -"¡Muy mucho!" ha exclamado- y ha adelantado que sus planes de boda para el próximo abril, coincidiendo con su primer aniversario de amor, siguen adelante: "¡Nos vamos de boda, nos vamos!".