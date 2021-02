AMP.- Famosos estafados reclaman al hombre de los 2.000 tumores ser indemnizados por el daño moral a su imagen pública

El dinero no iba a ningún tratamiento ni medicamentos sino a ocio como a un crucero, móviles de alta gama y marcas de lujo

Los rostros populares estafados por Paco Sanz han relatado en el juicio cómo fueron víctimas del engaño para ayudar a difundir su historia a través de sus redes sociales reclamando ser indemnizados por los daños morales sufridos al afectar a su imagen pública.

Paco Sanz llegó a recaudar asegurando que le quedaban seis meses de vida más de 260.000 euros a través de donaciones de hasta 14.000 personas, entre ellos numerosos personajes públicos.

El dinero llegaba mediante ayudas por SMS, transferencias, a través de donaciones a la asociación que creó 'Asociación Paco Sanz Para La Investigación Del Síndrome De Cowden España' y mediante la venta del libro 'Paco Sanz, una vida de sueños, una vida de lucha', entre otras vías.

En la primera sesión, el acusado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar una condena de dos años de prisión por un delito de estafa continuada. Sin embargo, el juicio se está celebrando al no llegar a un acuerdo en lo referente a las cuantías económicas a devolver a los estafados.

En su declaración, Paco Sanz explicó que recibió un tratamiento experimental en Estados Unidos para tratar el 'Síndrome de Cowden' que sufre, recibiendo ayudas de su familia, amigos y donaciones de terceras personas para sufragar los gastos de los viajes.

A su llegada a la Audiencia de Madrid, el actor Nacho Guerrero ha señalado que pidió ayuda a través de las redes sociales para este "señor", a quien ha llamado "gentuza". "Me escandaliza que estos estafadores campen a sus anchas", ha denunciado agregando que el juicio no va a servir "para nada".

El cómico José Mota también fue víctima del engaño del acusado. "Lo que tiene que hacer es devolver el dinero y pedir perdón a la sociedad. Este tipo de actitudes son lamentables", ha aseverado a las puertas de la Audiencia madrileña.

MIEDO A DONAR

Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, ha comparecido en el juicio por videoconferencia. El exdeportista ha detallado que donó 600 euros a nivel particular y otros 150 euros a través de su asociación.

No obstante, ha reclamado unos 20.000 euros en total al difundir su historia a través de sus redes sociales pensando que era a título no lucrativo y por ayudar a su causa al decirle que se iba a morir si no recibía un tratamiento en Estados Unidos que en España no existía.

"Escribí el prologo de un libro sin remuneración y participé en varios vídeos colgados en mis redes. Yo por programa en aquella época cobraba unos 10.000 euros, por tuit unos 2.000 y por un retuit, mil euros. En aquella época mis cuentas tenían unos 200.000 seguidores. Le aseguro que el alcance de mis publicaciones era alto", ha subrayado.

Además, ha señalado que sintió "ira, impotencia y frustración" al enterarse de que había sido víctima de un engaño porque él se dedica a ayudar a personas y desde entonces no ha vuelto a donar en ninguna causa. "Te mete miedo en el cuerpo", ha dicho.

El actor Santi Rodríguez ha detallado que organizó una gala para recaudar fondos, logrando reunir más de 3.000 euros. "Yo reclamó porque si no hubiera hecho algo solidario hubiera cobrado más porque me quité trabajo para que esta gala fuera posible. Hubiera cobrado una media de 3.000 euros por actuación, aparte de gastos de hoteles", ha indicado.

Rodríguez sospechó de Paco Sanz el mismo día de la gala cuando éste le mostró un móvil de alta gama. "Considero que este tipo de actuaciones, aparte del perjuicio moral, es el daño que causa a mucha gente que realmente lo necesita", ha dicho afirmando que afectó a su imagen pública al tener que dar explicaciones.

El actor David Venancio Fernández ha confesado que cuando conoció la verdad se sintió "muy engañado" al ser una persona que participa en muchas causas solidarias siendo víctima de otros timos como el del padre de la pequeña Nadia. "Ahora me cuesta mucho volcarme en algún tipo de ayuda", ha reconocido.

Miguel Hervás, autor de un libro sobre Paco Sanz y de una canción dedicada a su historia, ha reclamado 16.000 euros por las 16 horas que trabajó a diario durante quince días y por afectar a su imagen, recordando que hubo insultos contra él en las redes sociales. "Me generó mucha ansiedad y angustia. Entonces desaparecí y no volví a publicar nada", ha relatado.

UN CRUCERO DE LUJO

La instructora de las diligencias policiales ha explicado que de la investigación no se desprendió que ningún dinero recibido de las donaciones de terceros fuera a parar a tratamientos médicos ni a gasto de medicamentos.

Sí viajó a Estados Unidos hasta en diez ocasiones pero solo fue en una ocasión al hospital donde supuestamente recibió el tratamiento gratuito del ensayo experimental en el que participaba por sufrir una enfermedad genética. "Se movía por diferentes poblaciones. Nos llamó la atención un viaje en un crucero de lujo", ha dicho.

Otro de los agentes que participó en las pesquisas policiales ha indicado que la expareja del acusado llevaba un nivel de vida "mucho más elevado que el resto" de la media, ratificando que estaba autorizada en más de siete cuentas de Paco Sanz.

"Paco Sanz solo viajó en una ocasión al hospital de EEUU donde recibió un tratamiento experimental. El dinero de las donaciones se destinó exclusivamente a ocio", ha dicho.

El fiscal acusa a Paco Sanz de fingir en televisión la gravedad de su enfermedad --que llegó a asegurar que le provocaba 2.000 tumores-- para estafar 264.780 euros.

El acusado fingió que le quedaban escasos meses de vida y consiguió recaudar en siete años 264.780 euros pidiendo ayudas económicas a través de las redes sociales y hasta en los medios de comunicación para tratar de conseguir un tratamiento experimental en Estados Unidos, porque en España no existía, de una enfermedad que en realidad no tenía ningún riesgo vital inminente.