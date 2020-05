AMP.- Coronavirus.- Baleares notifica seis contagios más, hasta los 2.024, sin ningún nuevo fallecido

El servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado al Ministerio de Sanidad seis nuevos contagios por coronavirus (COVID-19) este jueves, con lo que el total acumulado de casos detectados en la Comunidad asciende a 2.024.

Por otro lado, no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, con lo que la cifra de muertos sigue en 221. Además, se han producido 14 altas, con lo que la cifra de curados asciende a 1.566. De este modo, el número de casos activos baja a 237, ocho menos que este miércoles.

Los 2.024 positivos, confirmados por PCR, se desglosan en 1.773 en Mallorca, 92 en Menorca, 155 en Ibiza y cuatro en Formentera. En total, se han llevado a cabo 87.557 pruebas en los laboratorios públicos de Baleares (69.217 PCR y 18.340 pruebas de anticuerpos).

DOS SEMANAS SIN CONTAGIOS EN MENORCA

En cuanto a la situación en los hospitales, en Mallorca hay 134 personas hospitalizadas, 26 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Otras 79 personas reciben atención por parte de las unidades de atención al coronavirus (UVAC), aunque no todas son positivos confirmados con prueba PCR.

En Menorca, hay cuatro personas hospitalizadas (tres en la UCI). También hay una persona en seguimiento por parte de las UVAC. El portavoz del comité de enfermedades infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha destacado que en la ISla no se notifican contagios desde hace dos semanas, si bien harían falta otros 14 días para considerar que ya no hay transmisión comunitaria (es decir, dos periodos de incubación sin contagios).

En Ibiza son 16 las personas hospitalizadas, cuatro en la UCI, y otras cuatro personas reciben atención de las UVAC en Ibiza y en Formentera. En Ibiza es el quinto día sin contagios y quedan dos sanitarios con contagio activo.

EL 1,95% DE LOS SANITARIOS CRIBADOS TENÍA ANTICUERPOS

Desde que comenzó la epidemia, se han detectado un total de 353 casos positivos entre los profesionales que trabajan en los centros sanitarios, el 17,4% de los 2.024 casos que se han detectado en total en las Islas hasta ahora.

De todos estos casos, a estas alturas hay 68 profesionales sanitarios que son positivos activos, cifra que representa el 0,5% de los 16.000 profesionales que trabajan en la sanidad balear. Un total de 116 están en vigilancia activa.

Dentro del proceso de cribado a todos los trabajadores del IbSalut, se han realizado pruebas a 9.270 profesionales, de los que 181 (un 1,95%) presentaban anticuerpos contra el COVID-19. Por PCR, han dado positivo 46 personas -casos activos en aquel momento-, un 0,5% de los profesionales testados.

Arranz ha considerado que los aumentos de casos en Baleares se pueden deber al cribado de profesionales y ha resaltado que no hay agrupaciones de casos, como brotes en barrios o edificios concretos, lo que sería indicativo de la presencia de un "diseminador" en la zona. "No tienen un patrón y eso nos deja muy tranquilos de que no hay una transmisión importante, sino casos aislados", ha explicado. Igualmente, ha señalado que el aumento de la movilidad por la desescalada no ha supuesto "un estallido de casos".

PASO A LA FASE 2

A preguntas de los medios, Arranz ha aclarado que los criterios de Sanidad para autorizar el paso a la fase 2 "tienen una parte importante de calidad" antes que cantidad, como capacidad para abrir camas de UCI, capacidad de seguimiento de contactos o de detección rápida. Sobre esto, ha añadido que Baleares puede solicitar y tener resultados de pruebas PCR en 24 horas, y que "se están dando pasos" para dotar a los hospitales.

El facultativo ha rechazado vaticinar si habrá un rebrote de importancia en otoño, pero ha apuntado que con otras enfermedades se ha constatado que tras una primera oleada "suele haber un nuevo brote secundario al cabo de un tiempo".

Por otro lado, sobre la obligación de llevar mascarillas, ha declarado que es "una cuestión de responsabilidad social" y que, más allá de la obligatoriedad decretada, como experto lo considera "recomendable" cuando no se puede asegurar que se mantiene la distancia de dos metros.