AMP.- COP28.- Aplicar medidas en el sector de la refrigeración podría reducir sus emisiones en un 60%, según la ONU

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la refrigeración se duplicarán de aquí a 2050, pero con la aplicación de refrigeración pasiva, mejora de los estándares de eficiencia energética y con una rápida disminución de los refrigerantes precursores del cambio climático podrían reducirse las emisiones del sector en un 60 por ciento e incluso hasta un 96 por ciento, según un informe del Programa de Medio Ambiente de la ONU, publicado este martes en la XXVIII Cumbre del Clima (COP28) que se celebra en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

El informe añade que con estas medidas, los usuarios finales podrían ahorrar un 1.000 millones de dólares al año y el sector eléctrico, hasta 5.000 millones de dólares, al tiempo que unos 3.500 millones de personas --más o menos la mitad de la población mundial-- se beneficiarán del acceso a sistemas de refrigeración, que salvan vidas.

El informe 'The Global Cooling Watch report, Keeping it Chill: How to meet cooling demands while cutting emissions' presentado este martes por el Programa de Medio Ambiente de la ONU junto con la 'Coalición de la refrigeración', plantea la aplicación de medidas de refrigeración sostenible en tres áreas: refrigeración pasiva, mejora de los estandards de la eficiencia energética y una más rápida reducción de los refrigerantes con poder de calentamiento climático.

Este martes, más de 60 países han firmado una declaración con estos compromisos para reducir los impactos climáticos del sector de la refrigeración.

La directora del PNUMA, Inger Andersen, ha manifestado que el sector de la refrigeración debe ahora "aumentar la protección de todos del aumento de la temperatura global, mantener la calidad y la seguridad de los alimentos, mantener las vacunas estables y las economías productivas", al tiempo que considera que este crecimiento no puede producirse a costa de la transición energética ni de mayores impactos severos del cambio climático.

Andersen ha valorado que lo que se busca en las conversaciones climáticas son formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con las trayectorias 1,5ºC y 2ºC del Acuerdo de París y, al mismo tiempo "brindar a todas las personas de este planeta la oportunidad de gozar de un desarrollo y una vida digna, incluso adaptándonos al cambio climático".

"La refrigeración sostenible, una prioridad de la Presidencia de los Emiratos Árabes Unidos en la COP28, aborda cada uno de estos puntos", ha defendido.

Así, aunque califica estos elementos como "esenciales" para el desarrollo sostenible, el PNUMA estima que el crecimiento habitual de la refrigeración duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector para 2050. "Es un resultado que debemos evitar", ha manifestado.

De este modo, el informe publicado este martes en la COP refleja que las emisiones del sector previstas para 2050 se podrían reducir en un 60 por ciento con una serie de medidas de enfriamiento pasivo y basadas en la naturaleza, como aislamiento, sombra natural y ventilación.

Otras de las recomendaciones pasan por adoptar estándares de eficiencia más altos, incluidos estándares mínimos de rendimiento energético y etiquetado; por acelerar la eliminación gradual de los refrigerantes de hidrofluorocarbonos que calientan el clima mediante la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.

Por otro lado, la directora del PNUMA ha manifestado que seguir estas medidas e implantar el Compromiso Global de Refrigeración permitiría que la refrigeración con bajas emisiones llegue a 3.500 millones de personas más, ahorraría 22.000 millones de dólares a los usuarios finales y al sector energético y reduciría la carga máxima global.

De hecho, las estimaciones del informe van más allá y apuntan que si a estas acciones se suma la "rápida" descarbonización de la red, las emisiones previstas para 2050 podrían reducirse en un 96 por ciento.

Sin embargo, para ello, incide en la necesidad de que los Gobiernos introduzcan políticas alineadas con estas medidas, algo que ya han hecho al suscribir el 'Global Cooling Pledge' y aumentar la financiación, aunque los 22.000 millones de dólares en ahorros y beneficios sociales de profundos recortes de emisiones, harían asequible la transición a la refrigeración sostenible.

"Los posibles resultados de una transición de refrigeración sostenible parecen demasiado buenos para ser verdad, pero lo son. Este es uno de los raros casos en los que deberíamos hacer algo", ha manifestado la directora general del PNUMA que pide a los gobiernos, al sector privado y a los financieros que "apoyen" el Compromiso Global de la Refrigeración con dinero real y acciones reales.

Durante la presentación del informe, el director gerente de International Finance Corporation, Makhtar Diop, ha destacado el enorme papel que tiene que jugar en este ámbito el sector privado a la hora de financiar y conducir la innovación para avanzar en una refrigeración sostenible que pueda ayudar a completar las necesidades locales vitales de desarrollo y apoyar en el objetivo global de reducción de emisiones. "Estamos encantado de contribuir con el informe y apoyar el Global Cooling Pledge", ha manifestado.