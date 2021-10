AMP.- Cataluña, sobre transferencia de MIR: "No queremos el examen, lo que pedimos es cogobernanza en otros elementos"

El conseller de Salud catalán, Josep Maria Argimon, ha negado este miércoles que la Generalitat de Cataluña aspire a conseguir la competencia del examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre los que se incluye el de médico interno residente (MIR), sino que pretende conseguir la "cogobernanza" en otros asuntos, como los planes de estudio.

"Nosotros no pedimos el examen MIR, lo que sí pedimos es lo que dice el Estatuto de Autonomía: la cogobernanza en algunos elementos clave de la formación sanitaria especializada. Lo hacemos por dos razones: la primera, con la voluntad máxima de mejorarlo; y la segunda, atraer talento hacia Cataluña. Son elementos, queramos o no, que de algún modo hay que poner encima de la mesa porque generan tensiones y son solucionables", ha explicado este miércoles en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press.

Durante su intervención, Argimon ha instado a "no confundir" la propuesta de la Generalitat al Gobierno en el marco de la mesa de diálogo. "El examen MIR no lo queremos, es igual en toda España y si fuera en toda Europa perfecto. Pero sí todo lo que puede ser la cogobernanza, como los modelos de formación, planes de estudio... Queremos mejorar toda la formación posgraduada, con cogobernanza, no queremos un traspaso sin más", ha aclarado.

Como ejemplo de los problemas en la formación, ha explicado que con el sistema actual, los pediatras adscritos a Atención Primaria se forman en el hospital. "Luego sucede que todo el mundo se quiere quedar en el hospital. Como tampoco hay muchísimos profesionales, la Atención Primaria se queda desierta", ha detallado.

El pasado agosto, cuando estalló la polémica por la negociación entre el Gobierno y Cataluña, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negó tajantemente esta posibilidad: "No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia. La única agenda de la mano del presidente Sánchez es seguir mejorando y cualificando nuestra FSE y nuestro MIR".

Sin embargo, Argimon confía en hacer cambiar la opinión del Gobierno. "¿Tiene esperanzas de que el Gobierno ceda en este asunto? Sí. En general, soy optimista siempre", ha respondido el conseller catalán.

LOS FONDOS COVID, VINCULADOS A LA NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Argimon, que es independiente pero fue propuesto como conseller de Salud por Junts, ha reclamado "apostar siempre por el diálogo", aunque ha reconocido cierto escepticismo con la postura del Gobierno en la mesa.

"Es cierto que siempre hemos apostado por el diálogo, pero fruto poco. Me gustaría saber la propuesta del Estado para Cataluña. Esto todavía no lo hemos leído. El posicionamiento de Cataluña es muy claro, el Estado debería decirnos cuál es su modelo. Yo todavía no lo he oído ni ahora ni en ningún otro momento", ha destacado.

Así, espera que en "los próximos meses" se diluciden algunas cuestiones en este foro entre Gobierno y Generalitat. "Lo que se pueda dar en esta mesa se va a dar en los próximos meses. Ahí sabremos si está dando frutos o no. Luego entraremos en ciclo electoral, donde todo va a ser muy complicado. Entiendo un diálogo y una negociación es un proceso largo", ha apuntado.

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022, que fueron aprobados la semana pasada en Consejo de Ministros y que iniciarán este miércoles su tramitación parlamentaria en el Congreso, Argimon ha sugerido que mantener los Fondos COVID para el año que viene ayudaría en las negociaciones con Junts.

"Pensar que las cosas no van interrelacionadas es muy difícil... Todo en la vida va relacionado, sí", ha defendido el conseller. Cataluña recibirá este año 2.160,99 millones de euros dentro de este fondo para compensar las consecuencias de la pandemia, situándose por debajo de Andalucía (2.357,50 millones de euros), que será la autonomía más beneficiada, pero por encima de Madrid (1.863,76 millones de euros).

El decreto de este Fondo COVID, que está recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, contempla que los 13.486 millones se transferirán en dos fases. Así, el 70 por ciento de estos recursos se trasladarán en septiembre y el 30 por ciento restante en noviembre. Ya el año pasado el Ejecutivo movilizó un Fondo COVID de 16.000 millones de euros, pero esta vez con asignación a los PGE.

Argimon apuesta por que estos fondos se mantengan, "como mínimo", en 2022, con el fin de "seguir dando respuesta a las necesidades de la pandemia". "Los profesionales incorporados deben quedarse y las estructuras mantenerse, como la incorporación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), que era una necesidad, no un lujo. Y tenemos que recuperar toda la atención de otras enfermedades que se han quedado rezagadas. Hace falta un esfuerzo de recursos humanos, organizativos y económicos", ha defendido.

En la misma línea, ha recordado que otros aspectos más centrales de la pandemia, como la vacunación, aún no han acabado. "Vamos a seguir vacunando, es posible que se apruebe una tercera dosis en 2022 porque otros países ya lo han hecho. También estamos haciendo más pruebas diagnósticas que nunca, porque tenemos que descartar si hay gripe o COVID-19, por ejemplo. Y algunas personas van a seguir enfermando por COVID-19, incluso otras de manera grave", ha sostenido.

"INFRAFINANCIACIÓN"

Por otra parte, el conseller ha insistido en la idea de la "infrafinanciación" de la sanidad, incluso antes de la pandemia: "Mientras que la media de gasto sanitario en Europa se sitúa en torno al 7,1 por ciento, en España estamos en la franja media-baja, con un 6,1. Eso no es nada nuevo, es el resultado de una larga trayectoria de infrafinanciación de la sanidad".

En este punto, ha reivindicado un sistema sanitario "público, sólido y financiado con impuestos" para generar "una sociedad más justa e igualitaria". "Hay necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud y conseguir una financiación más cercana a la media europea. Cada vez es más apremiante, con una sociedad más envejecida, nuevos tratamientos... Es necesaria una reflexión y un debate, un consenso para conseguir resolver este problema", ha manifestado.

De forma concreta, el titular de la sanidad catalana ha ejemplificado que en Salud Mental se dedica en torno a un 5 por ciento, "mientras que en los países de nuestro entorno europeo hasta el 8-9 por ciento". También ha calificado como un "objetivo claro" el "fortalecer la Atención Primaria, el pilar fundamental para dar respuesta a la pandemia, a través del seguimiento, el cribado o la vacunación". Igualmente, ha apostado por la salud pública, que "no es que no tuviera talento, sino falta de músculo". "La salud pública es la cenicienta, son los últimos en el presupuesto", ha criticado.

Argimon considera que los fondos europeos "van a ayudar" a mejorar algunos elementos del sistema sanitario, como la obsolescencia tecnológica, pero ha advertido de que "no van a ser suficientes por sí solos". "Cuando solicitamos más recursos no lo hacemos pensando en hacer lo mismo y de la misma manera, es necesario que el sistema se transforme, y para ello es imprescindible la innovación. Los fondos europeos son la oportunidad tractora de transformación e innovación, no podemos perder esta oportunidad. La salud digital o la medicina personalizada no pueden esperar más tiempo", ha resaltado.

Por último, el conseller catalán ha lanzado una advertencia de lo que podría ocurrir si no se mejora la atención pública y siguen aumentando las opciones privadas: "Si la clase media se va del sistema sanitario público al privado, vamos a ir a un sistema de beneficencia y volveremos atrás 40 años. Si la clase media se nos va, esto va a ser un problema, no a corto pero sí a medio plazo".