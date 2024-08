Amador Mohedano sorprende al dejarse ver con una nueva amiga

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de saltar las alarmas por su estado de salud y las diversas informaciones que han salido a la luz sobre cómo estaría la relación con su familia... Amador Mohedano se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras y ¡atención! porque lo ha hecho acompañado.

La última vez que vimos al hermano de Rocío Jurado fue hace unos días en un chiringuito de Chipiona donde precisamente actuaba Kiko Rivera como dj. Allí, tuvo unas bonitas palabras para el hijo de la tonadillera y pudimos observar que se encontraba en buen estado.

En esta ocasión, Amador se ha dejado ver acompañado por una mujer, pero esta quiso evitar a toda costa las cámaras al preguntarle si se trataba de su nueva ilusión: "No, no, a mí no me saquéis, eh".

El exmarido de Rosa Benito acudía a la plaza de toros con esta mujer y dejaba claro que "todo muy bien" y descartaba que hubiese algún problema con su familia: "Todos muy bien, gracias".

Además, aprovechábamos para preguntarle por Alejandra Rubio, con la que fue muy duro públicamente tras conocer que estaba embarazada de Carlo Costanzia, pero nos contestaba rotundamente: "No opino nada".