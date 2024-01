AM.- Baleares traslada a directores que la elección de lengua se hará en la primera escolarización y no hasta los 8 años

Las familias podrán escoger la primera lengua de enseñanza de sus hijos en la primera edad de escolarización, es decir a los tres años, y no hasta los ocho años, como había quedado recogido en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox.

Lo han explicado la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, Joana Maria Mas, y el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Joan Ramón Xamena, después de participar en la Submesa de Diálogo Permanente, en la que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, no ha dado, sin embargo, detalles en relación a la implantación del plan piloto.

En este escenario, en función de las demandas de las familias, la Conselleria hará un estudio de recursos que necesitan los centros insistiendo en que no todos podrán aplicar los niveles de demanda.

Sobre esta cuestión también se han pronunciado representantes de varios sindicatos que han participado antes en la Mesa Sectorial de Educación para tratar el borrador de regulación del uso del móvil en las aulas, han lamentado que el Govern no les haya trasladado todavía nada relacionado con el plan piloto para la libre elección de lengua.

Según ha explicado Vicent García, del STEI, en el punto de ruegos y preguntas de la reunión han planteado esta cuestión y han pedido a Vera, sin éxito, un borrador de la propuesta de plan piloto. Los representantes de los sindicatos han hecho hincapié en que las Mesas Sectoriales son los únicos ámbitos para la negociación.

Antes de la submesa de los directores, Mas ya había apuntado que los centros educativos cuentan con un proyecto lingüístico para dar respuesta a las necesidades específicas de cada uno.

Según ha añadido, en los últimos años la presencia del catalán en la escuela prácticamente ha desaparecido por el aumento de la población recién llegada. "Su uso ha quedado reducido a las horas de clase. No es una lengua de patio, ni es una lengua de relación social, ni siquiera de las redes sociales que utilizan. Queremos que la Conselleria reflexione y piense que la lengua, como otras cuestiones, no es un tema político sino de las necesidades de los alumnos".

Para la represente de los directores de Infantil y Primaria, Baleares tiene un perfil poblacional que necesita evitar "por todos los medios" que no haya segregación. Mas ha lamentado, antes de la reunión, que "hay todavía muchas cosas que están en el aire".

EDUCACIÓN MATIZA LA LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA

La Conselleria de Educación ha aclarado que las familias podrán elegir la lengua de primera enseñanza que deseen para sus hijos en el momento en que el alumno se incorpore en el sistema educativo en la etapa de Infantil y en el primero y segundo curso de Primaria.

Asimismo, han detallado que esta decisión está amparada por la normativa vigente, puesto que el derecho de las familias a elegir la lengua, siempre y cuando sea oficial en las Illes Balears, en la que sus hijos recibirán la educación en la etapa de Infantil y en primero y segundo de Primaria está previsto en el Decreto 92/1997, de 4 de julio, conocido popularmente como Decreto de Mínimos (Artículo 9); el artículo 18.2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril (artículo 18) y la Ley de Educación de las Illes Balears (Artículo 135.1.c).

En el curso 2024-2025 se pondrá en marcha un plan piloto voluntario de libre elección de lengua en el resto de etapas de primaria. Un plan que, según han subrayado, se basará en "el respeto más absoluto a la normativa actual y no se cambiará ni una coma de la legislación educativa existente".

Igualmente, se basará en "el respeto más absoluto a la autonomía de centro, a la autonomía pedagógica y al proyecto lingüístico de cada centro, y en la voluntariedad de los centros. Sobre este último punto, han señalado que esta voluntariedad implica que aquel centro al que no le guste, que no lo considere necesario o que quiera seguir con su proyecto lingüístico, simplemente no se tiene que acoger al plan piloto.

También han querido incidir en que "no se trata de ninguna imposición por parte de la Conselleria" y que los centros de las Islas tendrán "la libertad total y absoluta" de hacer lo que consideren oportuno en relación al plan.

En el curso 2025-2026, la Conselleria pondrá en marcha un plan piloto voluntario de libre elección de lengua en las etapas de secundaria, de acuerdo con los mismos pilares que el plan para Primaria y en el que actualmente se está trabajando.

El conseller de Educación presentará las líneas generales del plan en el Parlament en una comparecencia el próximo 8 de febrero. A partir de aquel momento, han explicado, el plan piloto se consensuará con todos los sectores implicados para elaborar el texto definitivo del proyecto.