El aluminio, otra materia prima con precios por las nubes

Es una de las grandes materias primas desconocidas pero muy presente en nuestra vida. Más de lo que pensamos. Hablamos del aluminio cuyo coste se ha disparado. Un ejemplo: en abril de 2020 -en pleno confinamiento en buena parte de Occidente- una tonelada cotizaba a 1.400 dólares. Hoy, en noviembre de 2021, hay días cuyo precio se duplica. Armando Mateos, presidente de la Asociación Española de Aluminio, nos cuenta a COPE los motivos. 'Justo antes de la pandemia la capacidad que tenía España para producir perfil de aluminio estaba en el entorno de las 800 mil toneladas pero producía realmente 500 mil. Había una demanda inferior a la oferta y esto estaba bien equilibrado. No había problemas ni de materias primas ni de existencias ni tampoco de plazos de entregas.

Pero cuando en julio de 2020 nos desconfinan y empieza de nuevo a generarse la actividad económica la demanda embalsada empieza a consumir y empieza a aumentar en casi todos los sectores (arquitectura, electrónica, automoción...) Lo hace tanto que iguala a la oferta de capacidad productiva que tiene España. Los que producimos perfil de aluminio no nos ha costado poner en marcha las máquinas que estaban paradas pero los productores, la materia prima -de la que hay una parte pequeña en nuestro país- no tienen esa flexibilidad. Esto tensa los plazos de entrega, los precios... todo'.

Escenario postCOVID unido a más factores como el precio de la energía y la ausencia de barcos en todo el mundo que suben los portes. '¿Es la tormenta perfecta? Es la consecuencia de pensar que se puede parar la economía dándole al botón del off y ponerla en marcha dándole a un botón de on. Es muy complicado y no es tan sencillo'.

ASÍ INFLUYE EL PRECIO DE LA LUZ EN EL COSTE FINAL

Mateos nos cuenta que todo depende del proceso al que se someta esta materia prima. No es lo mismo la producción de perfil o el lacado que, por ejemplo, el llamado 'anodizado'. Un proceso que de forma normal el 50% de sus costes es mano de obra y el 20% de energía eléctrica. Pues bien. Con la subida de la luz el coste de la energía ya es mayor que el de la mano de obra. Otro ejemplo es el de la chatarra cuyo precio también está disparado. 'El aluminio tiene la ventaja de que se puede reciclar hasta el infinito guardando todas sus propiedades. Hoy se puede fabricar a partir de la chatarra o de la oxita. La primera es muy buscada porque para fabricarlo se emplea menos del 5% de la energía eléctrica que se utiliza para producirlo a partir de la oxita'.

¿En qué se usa hoy el aluminio? ¿de verdad está muy presente en nuestras vidas? La respuesta es sí. 'Su alta resistencia y su bajo peso le hace ser el candidato ideal para muchos usos. De hecho, ahora se están ampliando. Por ejemplo, se ha incorporado en el sector de la ortopedia. En Europa el 40% del aluminio que se está produciendo se emplea en arquitectura. En puertas, ventanas, terrazas, fachadas... y luego múltiples sectores industriales como en el coche eléctrico, carrocería de todo tipo de camiones, el sector naval, el aeronaútico, en la electrónica, en las electrolineras que se están construyendo para cargar el coche eléctrico,... el uso no se está masificando pero sí ampliando'. La prueba es el elevado número de empleos que tanto de forma directa como indirecta dependen de su producción. 'De forma directa damos trabajo a entre 17 mil y 20 mil personas. Pero si sumamos a los fabricantes de puertas y ventanas llegaríamos a unas 35 mil'.

¿BAJARÁ EN ALGÚN MOMENTO EL PRECIO?

Sí pero habrá que esperar y no parece que volvamos a los precios del 2019. 'China es una de las causas de su elevado precio. Salió antes que nadie del confinamiento y de ser exportador se convirtió en importador con lo cual indirectamente trajo un aumento del coste. Además, estamos luchando contra el cambio climático intentando eliminar a gran velocidad energías como el carbón. Bajará de precio pero no sabemos hasta dónde. Hay que esperar un poco a que se regule. Si no ocurre nada raro el año que viene empezará a hacerlo'.