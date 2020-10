Afectados por TDAH denuncian el olvido que padecen por parte de instituciones

La Federación Española de asociaciones de ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha denunciado el abandono que sufren las personas con ese trastorno por parte de las instituciones y han pedido que atiendan las necesidades educativas de esos niños y adolescentes.

En el manifiesto que han hecho público con motivo del Día del TDAH que se celebra en España el próximo martes, 27 de octubre, esas agrupaciones de afectados se han preguntado qué pueden hacer para que los políticos y las diferentes administraciones "dejen de reírse" de las personas con ese trastorno del neurodesarrollo y han exigido que cese su discriminación.

Han pedido la implicación de las instituciones para atender a esas personas y evitar descuidar las necesidades de los niños y adolescentes, "como ocurrió durante el estado de alarma" cuando "el Gobierno se volvió a olvidar del TDAH, al no considerar necesario que pudiesen salir ratos controlados a la calle".

Así, la presidenta de FEAADAH, Maite Urkizu, ha pedido a las diferentes administraciones "que entiendan la complejidad de este trastorno y las múltiples dificultades que tienen las personas que lo padecen".

A día de hoy, han denunciado que "en las aulas hay que seguir rogando para que les dejen salir 5 minutos al baño" para tratar de desconectar, cuando las autoridades educativas han programado el curso con tres clases seguidas sin apenas descanso.

Asimismo, han denunciado la falta de implicación de los centros en ayudar a esos alumnos a organizarse la tarea diaria y la poca comprensión con los que no son capaces de trasladar a un papel sus conocimientos.

Según han dicho los afectados a los profesores, "cuando un niño/a te presenta una redacción desordenada", "no te está tomando el pelo, tiene una dificultad para organizar las ideas porque tiene TDAH" y "cuando se levanta 10 veces en clase, no te quiere boicotear; no puede estar sentado porque tiene TDAH".

Esos escolares necesitan "una intervención psicopedagógica y psicoeducativa externa y especializada que ayude a ese menor a entrenar estrategias ajustadas a sus necesidades para lograr ordenar ideas, poder estar más tiempo sentado, parar y pedir ayuda al profesor", han reclamado.

También se han dirigido a "todas las personas que justifican su inacción" asegurando que algunos médicos "sobrediagnostican" para pedirles que "sean justas y valientes" y denuncien al profesional con mala praxis, pero "por favor, no nieguen con su inacción los derechos que corresponden al 5 % de la población infantojuvenil y al 2 % de los adultos" afectados por ese trastorno.

El próximo martes la federación ha pedido iluminar de naranja edificios emblemáticos y monumentos de diferentes ciudades para sensibilizar sobre su situación. EFE