La advertencia de José Manuel Soto sobre Iglesias y el chat de los ex militares: “Cuidado con Whatsapp”

El artista José Manuel Soto ha dejado ver sus sospechas sobre el origen del polémico chat de los ex militares que filtraba esta semana la prensa y señala directamente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El cantante sevillano ha lanzado su propia teoría sobre los motivos por los que la información ha visto la luz en los últimos días, de la que ya se han desvinculado todos los partidos del Congreso, incluido Vox y Partido Popular.

Una noticia que publicaba esta semana el medio Infolibre y en la que puede leerse a varios usuarios que se proclaman miembros de la XIX Promoción del Ejército del Aire y en la que se llama a “fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Unas conversaciones en las que los propios usuarios hablaban de pronunciamientos y que Defensa ya ha llevado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las sospechas de Soto sobre Iglesias

No obstante, al margen de condenar o no los comentarios de los ex militares, el artista y cantante de éxitos como ‘Por ella’, ha lanzado una sospecha sobre la procedencia, concretamente, de la filtración al medio que publicó las capturas: “¿Alguien se cree q el chat de los militares retirados ha salido a la luz pública por un chivatazo interno?”

A través de las redes sociales José Manuel Soto apuntaba directamente a Pablo Iglesias y su papel en el Centro Nacional de Inteligencia durante la última legislatura del Gobierno: “¿Con Pablo Iglesias en el CNI? Tengan cuidado con lo q comparten en los grupos de Whatsapp, el gran hermano les vigila...”, advertía en Twitter este domingo.

¿Alguien se cree q el chat de los militares retirados ha salido a la luz pública por un chivatazo interno? ¿Con Pablo Iglesias en el CNI?? Tengan cuidado con lo q comparten en los grupos de wasap, el gran hermano les vigila... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 6, 2020

Críticas a los militares del chat

No obstante, la mayoría de líderes políticos han rechazado y condenado las palabras y amenazas recogidas en las conversaciones. Abascal respondía en Canarias este sábado en referencia a los “enemigos de España”: “Se dedica a hacer noticia de un chat ridículo en el que un señor ha dicho una serie de disparates cuanto el Gobierno está en el chat de la ETA para que le apoyen los presupuestos”. No obstante, Espinosa de los Monteros el chat es “ajeno a Vox” y en él no hay “ningún diputado ni militante”.

Precisamente el presentador de ‘Al Rojo Vivo’, Antonio García Ferreras, tuvo que salir al paso este viernes en la tertulia de su programa para cortar en seco a dos tertulianos que situaban al partido de Abascal en una situación de complicidad con los mensajes. El periodista destacaba que tanto el presidente de la formación como Macarena Olona se han desmarcado: “defiendo la verdad”, replicaba a Fernando Berlín.