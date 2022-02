Adolfo Santa Olalla, miembro de AEDPAC: "La Ley de Bienestar Animal es ideológica y va a hundir con el sector"

El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de protección animal, que contempla prohibir el sacrificio y maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas y que exigirá a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que pasará al Congreso de los Diputados para empezar a tramitarlo como futura ley de protección animal, una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ha involucrado a otros ministerios como el de Transición Ecológica y el de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata de la primera ley en la historia de España que regula la protección de los animales, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; quien en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha destacado “el maltrato, el abandono y el sacrificio” como las “tres lacras” que vulneran los derechos de estos seres vivos y en las que se centra la futura norma.

Algunas de las medidas que las agrupaciones animalistas han resaltado del texto incluyen la formación que, una vez la ley entre en vigor, será obligatoria para todo el que quiera convivir con un animal, así como el fin de la comercialización y exposición de animales en tiendas de mascotas, y la limitación de la cría, que solo podrán llevar a cabo criadores profesionales autorizados.

Se prohíbe además el sacrificio de animales, salvo la eutanasia "justificada bajo criterio y control veterinario con el fin único de evitar su sufrimiento", así como el abandono, el maltrato -definido como "toda acción mediante la cual se inflige dolor o sufrimiento a un animal"- y su uso en peleas y en actividades artísticas, turísticas, publicitarias o de mendicidad.

"Van a acabar con el sector animalístico"

Adolfo Santa Olalla es presidente de la Comisión de animales vivos de Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector animal de compañía (AEDPAC), y ha pasado por los micrófonos de COPE para trasladarnos su punto de vista sobre esta nueva ley pendiente de aprobación. "Esta ley perjudica a todos los sectores animalísticos", dice Santa Olalla, quien también menciona que se trata de una ley "de efecto ideológico".

Del mismo modo, el miembro de AEDPAC comenta un punto interesante a tener en cuenta que no es otro que la compraventa ilegal de animales; algo que "ya ocurre" en estos momentos, pero que del mismo modo, "va a aumentar al no poderse vender en las tiendas de animales domésticos". Lejos de ayudar a evitar el maltrato animal, al primar ese comercio ilegal, indirectamente incentivan a que "esta práctica continúe", algo que desde luego no favorece en absoluto al colectivo animal.

Dejando claro la postura, Adolfo Santa Olalla, "estamos a favor de que se regule el maltrato, somos los primeros interesados, pero si se quiere aprobar una ley en lo que se refiere a esto, se debe hablar con todos los sectores implicados. Sea como sea, aún no hay una aprobación del Anteproyecto de Ley, que tendrá que pasar varios trámites y ponerse a prueba para comprobar si realmente ayudará al mundo animal o solo busca responder a intereses ideológicos.