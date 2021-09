El adiós al teletrabajo: así es la vuelta a las oficinas de miles de españoles tras el fin de las vacaciones

Tras año y pandemia en el que de pronto todos nos fuimos a casa a trabajar en remoto las empresas van retomando la presencialidad para sus empleados. Toca volver y hay sentimientos encontrados: desde los que lo están deseando hasta los que se les hace cuesta arriba.

En marzo de 2020 de golpe nos acostumbramos a que nuestro lugar de trabajo era a lo mejor el mismo sitio donde comíamos o dormíamos. También a esas horas interminables frente al ordenador sin hablar con nadie, a videoconferencias a distancia y a no estar codo con codo con el compañero. Ahora, en septiembre de 2021, y cuando se confirma a la baja la curva de contagios de COVID toca regresar al puesto de trabajo. Las oficinas vuelven a llenarse si no para una presencialidad al 100% al menos bastante cercana a este porcentaje.

Y es aquí tras la rutina en el hogar cuando aparecen dos tipos de empleados: los que quieren volver o al menos no les importa... y los que no. Elisa Sánchez, psicóloga experta en Salud Laboral, nos distingue en COPE entre ambos. 'Los hay que lo están deseando, que tienen una necesidad de cambio. Es como esos niños después del periodo de vacaciones que tienen muchas ganas de volver al colegio. Tienen ilusión, expectativas, querer reencontrarse con compañeros y afrontar nuevos retos. También cambiar el escenario porque había personas que a lo mejor en su casa no tenían el espacio físico adecuado para teletrabajar... Suelen ser personas más sociables, que les gusta compartir'. En este aspecto ha subrayado que todo depende también del tipo de trabajo que se realice. 'Los hay más colaborativos o de trabajo en equipo que con el teletrabajo es más difícil tener esa cercanía y esa creación conjunta'.

Estas personas, desde luego, lo tienen mucho más fácil. Pero ¿qué ocurre con el resto? Lo primero que esta profesional aconseja es la de aceptar que las cosas son como son aunque ella misma admite 'que es muy fácil decirlo pero muy difícil hacerlo'. ¿Por qué hay empleados que se resisten al trabajo presencial? Pues son muchos los motivos. Desde que se han dado cuenta que han podido conciliar mejor con hijos, personas mayores, dependientes, han ganado autonomía, se ahorran el tiempo de los desplazamientos hasta quienes consideran que en su domicilio se concentran mejor, no han tenido que realizar presentaciones en vivo o bien el poder trabajar desde un lugar distinto a su residencia habitual.

LAS RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS... Y CON LOS JEFES

Un aspecto de peso importante a tener en cuenta es que muchos empleados se han dado cuenta que en este año y medio se ahorrado un mal ambiente laboral. Esta psicóloga apuesta por empezar intentando que esas relaciones cambien. 'Desarrollar habilidades como la asertividad, poner límites sanos, llegar a acuerdos, negociar... Es el momento de generar unas buenas relaciones con los demás. Nuevos códigos de trabajo, de comportamiento. Por eso ahora hay empresas que están poniendo en marcha protocolos de vuelta al trabajo, de reincorporación, planes de acogida. Todo ello para que este aterrizaje sea más suave y más agradable'. Otro aspecto al que insta es seguir con los aspectos positivos que ha facilitado el teletrabajo como es el tener más tiempo para practicar deporte.

Ese 'intento' también tiene que partir desde el otro lado. Desde el de los superiores. 'A veces los jefes igual que los padres o madres caemos en la situación de querer tratar a todos por igual porque creemos que eso es lo justo o lo que se merecen. Pensamos que lo adecuado es tratar a todos por igual y eso es un error porque cada persona necesitamos algo diferente. Hay personas que necesitamos escucha, más apoyo, más autonomía, otras tienen otras necesidades. Ahora puede ser un buen momento para escuchar a cada persona, conocer lo que necesita en este momento y ver cómo se lo podemos facilitar dentro de lo posible'.