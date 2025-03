¿Por qué solo el 5% de las personas con síndrome de Down tienen un empleo si el 40% de las personas discapacitadas están empleadas?

Sefi García, redactora de Sociedad de COPE, detalla cuáles son las dificultades con las que se encuentran las personas con síndrome de Down para encontrar trabajo

35.000. Ese es el número de personas con síndrome de Down que hay actualmente en nuestro país. De ellas, 23.000 están en edad laboral. Apenas el 5%, 1.200, trabajan en empresas ordinarias. Una cifra muy baja, pero por encima de la media europea, que es del 2%. Leyes regresivas y en ocasiones la sobreprotección de la familia les dificulta entrar en el mercado laboral y tener la vida independiente para la que se preparan.

El 40% de las personas con discapacidad están empleadas en nuestro país. En el caso de las que tiene trisomía 21, ese porcentaje se queda en el 20%, pero la mayoría desarrollan su trabajo en entornos protegidos, en centros especiales de empleo y enclaves laborales adaptados, no en empleo ordinario. Desde Down, España nos explican que es una singularidad en nuestro país que "para lo bueno y para lo malo "requiere muchos recursos, y estamos casi al límite de lo que se puede aportar".

María José tiene 43 años. Es de las poquísimas que vive de forma en un piso donde la ayudan voluntarios. Nos cuenta que ahora está “haciendo prácticas de lavandería, y voy aprendiendo. Trabajé en un colegio antes montando el comedor”. Pero las empresas “no me contratan, solo en prácticas” y quiere un contrato porque es “activa, trabajadora y tengo muchas ganas de trabajar, pero con contrato”. Un empleo así le daría “más independencia”.

POLÍTICAS DE EMPLEO REGRESIVAS

Ella cree que la discapacidad es su mayor traba para alcanzar el empleo soñado. Pero desde Down España, su presidente Agustín Matías Amor nos señala que no son las empresas el principal problema porque "detectamos que hay más oferta que demanda. Lo que falla en primer lugar "son las políticas de empleo. Las leyes de fomento de empleo de personas con discapacidad en España son demasiado protectoras, demasiado asistenciales, no han fomentado la inserción laboral ordinaria, lo que sería lo lógico de un sistema laboral abierto. Son políticas antiguas, de mirada asistencial y algo regresivas”. Entiende desde su experiencia que “habría que fomentar la inclusión laboral ordinaria, fomentarla también económicamente: este sería el gran cambio para que las personas con discapacidad pudieran trabajar más”.

FAMILIAS SUPERPROTECTORAS

Otro escollo se encuentra en las familias. “Todavía hay familias que piensan de forma natural, pero errónea que para qué su hijo va a trabajar, y no se dan cuenta de que en la discapacidad intelectual en el síndrome de Down el trabajo no es solo un ejercicio laboral, es un logro de vida, es un elemento de aceptación de ser parte del entorno, de ser un agente productivo y uno más en la sociedad. Tiene un papel importante”.

EDUCACION DISCRIMINATORIA

Y la educación tampoco ayuda. Más que por las leyes, por la actitud de los profesionales. No les integran “mejor los separamos, mejor les apartamos. Y si hacen eso con personas de Down que tiene una discapacidad media, que interacciona muy bien socialmente, qué no harás a otras personas con discapacidad con situaciones más complejas o más severas. Sinceramente, el sistema educativo tiene que hacer una fuerte autocrítica como sistema, los profesionales educativos, porque todavía estamos muy lejos de lo que sería deseable”:

LAS FORTALEZAS

Las estadísticas y los hechos señalan que son trabajadores “curiosamente que son uso trabajadores natos, que la posibilidad de que se den de baja es mínima o muy baja. Con los sistemas de empleo con apoyo que existen suelen ser trabajadores suelen ser trabajadores muy concienzudos, que hacen muy bien su tarea-asegura Agustín Matías Amor-nosotros solemos reírnos diciendo que son el experto consultor de calidad: si le enseñas a una persona con síndrome de Down a hacer unas tareas te lo hará siempre así, y solo así”.

Cada vez hay menos personas con Síndrome de Down en España. Hace 40 años, según la asociación, había 3000.000 en nuestro país. Si ha mejorado y mucho la esperanza de vida: de los 11 años máximo que sobrevivían hace un siglo, ahora supera los 60 años.