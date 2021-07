"He sido leal": así traicionó la hermana de Simón Bolívar a su familia para ponerse de lado de España

Fue la mayor de los hermanos Bolívar. María Antonia nació en noviembre de 1777 en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Tan solo seis años más tarde nacería su hermano Simón, ‘el Libertador’. La vida de los hermanos Bolívar no fue sencilla. En el año 1786 falleció su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, lo que obligó a su madre a hacerse cargo de sus cuidados, tanto de ella y Simón, como de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y Juana.

Una situación que se empeoró en el año 1792, cuando también falleció su madre y fueron sus abuelos maternos quienes se tuvieron que hacer cargo de los menores. No obstante, la joven María Antonia contrajo matrimonio, con tan solo quince años, con su primo tercero de 21, con quien se iría a vivir. Años más tarde, en julio de 1795, tras el fallecimiento de su abuelo cuando todos sus hermanos quedaron bajo la tutela de uno de sus tíos, y su hermano Simón buscaría refugio en la casa de su hermana. No obstante, tan solo un mes después, Simón fue devuelto a la casa de su tutor.

Su 'no' a la independencia

En el año 1813 su hermano lanzó el Decreto de Guerra a Muerte, con el que Bolívar se aseguró de que no fuera simplemente una amenaza y ordenó asesinar a decenas de españoles que eran prisioneros.

Fue así como ella acogió, protegió y escondió a varios grupos de españoles para evitar su muerte. Algo que para muchos fue una traición contra su hermano Simón y que incluso consiguió que los fieles a la república y la independencia clamaran contra ella, acusándola de traidora del sistema. Desde el principio, ella se mostró reacia a la independencia y siempre se mostró en contra, muy lejos de la posición de sus hermanos, que sí se habían sumado a este proyecto. Ella nunca cayó en las redes y fiel a sus ideas y principios, siempre dijo ‘no’ a la independencia, un detalle del que ha quedado constancia en varias cartas que envió a su hermano.

De hecho, en los documentos rescatados por los historiadores, la hermana mayor de Simón se refugiaba en la premisa de que todos sus antepasados habían sido leales a la monarquía y ella misma se preguntaba el por qué había que distanciarse de aquellos valores y convicciones.





En el año 1814, y cuando la ciudad estaba a punto de caer en las manos de los españoles y canarios, Bolívar ordenó evacuar la ciudad y con ello obligó a su hermana a marcharse de allí, ya que de capturarla no tendrían ningún tipo de clemencia con el único objetivo de protegerla tanto a ella como a todos sus sobrinos, algo que también hizo con cientos de ciudadanos de Caracas ante el avance de las tropas españolas. Fue al caer la Segunda República de Venezuela cuando ella y toda su familia huyeron a Curazao, una pequeña isla del Caribe.

La carta de María Antonia al Rey de España

Cuando la hermana de Simón Bolívar abandonó Venezuela y se asentó en la ciudad de Curazao, María Antonia quiso enviarle una carta al Rey de España en la que le transmitió su lealtad hacia la corona española y le pidió que no le castigara por llevar el apellido Bolívar.

“No tengo nada que ver con eso, tengo otra percepción, he sido leal, he defendido la Corona”, fueron las palabras que escribió María Antonia, tal y como recogen muchos historiadores. Años más tarde se marchó a La Habana, donde gracias a su lealtad, consiguió que la Corona española le diera una pequeña pensión. No obstante y tras el triunfo de la independencia en Venezuela, decidió volver a su país en 1822 con el único objetivo de recuperar todo aquello que era suyo.

Fue así como María Antonia ‘traicionó’ a su hermano en su lucha por la libertad de Venezuela, defendiendo la Monarquía española, a sus seguidores y mostrándose siempre en contra de la Independencia, siendo fiel a sus valores y convicciones, a las que puso por delante de su familia y, lo más importante, por delante de las ideas de su hermano pequeño, Simón Bolívar.